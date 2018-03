70 Jahre nach ihrem ersten Auftritt sind die Marionetten der Augsburger Puppenkiste längst nationales Kulturgut. Der Jahrestag am 26. Februar wurde zwar nicht groß gefeiert. Dafür kommt eine der berühmten Geschichten aber am 29. März in die Kinos: Als " Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" wird die Geschichte von Michael Ende erstmals als Realverfilmung von echten Schauspielern in deutscher Starbesetzung gespielt. Henning Baum ist Lukas, Annette Frier spielt Frau Waas, auch Christoph Maria Herbst und Michael "Bully" Herbig sind dabei; heimlicher Star des Films ist der 12-jährige Brite Solomon Gordon als Jim Knopf. Es geht also wieder nach Lummerland, zu den vier Bewohnern und Emma, der Lokomotive. Und mit der Ankunft eines kleinen Päckchens nimmt alles seinen Lauf...

stern TV ist dem Kult um Jim Knopf auf den Grund gegangen: Was fasziniert Kinder und Erwachsene auch heute noch an der Geschichte? Wir haben mit Henning Baum die Michael-Ende-Grundschule in Köln besucht, wo sich der Schauspieler den Schülern im Jim-Knopf-Ratespiel gestellt hat. Am Mittwoch werden Henning Baum und Annette Frier live bei stern TV zu Gast sein und von den aufregenden Dreharbeiten berichten. Highlight im Studio: die echte Requisite Lokomotive Emma.