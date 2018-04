Es passierte gestern Abend, mitten in Berlin auf offener Straße: Der 21-jährige Israeli Adam wurde angegriffen, weil er eine Kippa trug, eine jüdische Kopfbedeckung. Er und sein Bekannter waren am Prenzlauer Berg unterwegs, als ein arabisch sprechender Mann aus einer Gruppe plötzlich auf ihn losging, berichtet das Opfer. Adam filmte den Vorfall mit seinem Smartphone. Sein Video zeigt, wie der Täter mehrfach mit einem Gürtel auf ihn einschlägt und "Jahudi" ruft (arabisch für Jude). Sie seien "ganz normal auf der Straße gegangen - wir haben mit niemandem gesprochen". Dann hätten drei Männer plötzlich angefangen, sie zu beschimpfen, berichten die beiden. Erst als sich ein Bekannter des Täters einmischte, ließ er von Adam ab. Eine Zeugin drohte, die Polizei zu rufen. Der 21-jährige Israeli wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt. Der Schock jedoch sitzt tief. Nun ermittelt der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei.

"Man muss etwas dagegen unternehmen"

Angesichts dieses Vorfalls und jüngster antisemitischer Übergriffe an Schulen ist Sorge angebracht. Erst vor wenigen Wochen hatte der Fall einer Berliner Grundschule bundesweit für Aufsehen gesorgt, als eine Zweitklässlerin von älteren Schülern muslimischer Familien wegen ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit beschimpft worden war. Werden unter Schülern und jungen Menschen wieder vermehrt Glaubenskonflikte ausgetragen? Live bei stern TV sprach der attackierte Adam über den Übergriff: "Das, was da gestern passiert ist, passiert nicht zum ersten Mal. Man muss etwas dagegen unternehmen", sagte der Israeli im Gespräch mit Steffen Hallaschka. Obwohl er selbst kein Jude ist, hatte Adam am Abend der Tat eine Kippa getragen: "Ich bin kein Jude, aber das Judentum ist sehr wichtig für mich. Ich bin in Israel geboren und aufgewachsen. Alle meine Freunde in Israel sind Juden, ich habe auch Verwandte, die Juden sind", sagte der Israeli bei stern TV. Die Kippa habe er erst vor wenigen Tagen von einem Freund aus Israel geschenkt bekommen. "Er hatte noch gesagt, dass ich sie hier nicht tragen soll, weil das in Deutschland unsicher ist. Ich habe gelacht und ihm gesagt, dass das Quatsch ist." Dass er schon wenig später deswegen attackiert werden sollte, ahnte der 21-Jährige nicht. Auf die Frage, ob er einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland spüre, sagte Adam bei stern TV: "Auf jeden Fall. Das war ja nicht der erste Fall. Ich habe das Gefühl, dass es immer schlimmer wird." Er finde es deshalb "sehr gut, dass der Vorfall durch das Video so viel Aufmerksamkeit bekommt."