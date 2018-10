Leila* hat Angst, sie möchte nicht erkannt werden. Aber sie möchte sprechen – über das, was ihr in den vergangenen Jahren widerfahren ist und was sie über die Tätigkeiten der arabischen Clans in Deutschland weiß. Leila ist in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen aus dem Libanon. Vor fünf Jahren wurde sie bei einem vermeintlichen Urlaub im Libanon völlig überraschend von ihren Eltern mit einem Clan-Mitglied zwangsverheiratet. Leila kannte den Clan, er ist auch in Deutschland berüchtigt.

Als ihr libanesischer Mann nach Deutschland kam, schloss er sich auch hier seiner arabischen Großfamilie an. Er kam mit Hilfe der Verbindung mit Leila als gebürtige Deutsche ins Land. Während er sie auch hier wie eine Gefangene behandelte, erlebte die junge Frau hautnah mit, wie die Clan-Mitglieder in Deutschland agieren, sie berichtet von Kriminalität, Drogen und Gewaltverbrechen.

Nach zwei Jahren konnte Leila sich aus fliehen. Ihr gelang es auch, sich aus der Zwangsheirat zu befreien und unterzutauchen. Wo sie ist, darf niemand erfahren. Mit uns sprach sie dennoch über die Zusammenhänge und die schwer zu kontrollierende Clan-Kriminalität insbesondere in Berlin. Ihre ganze Geschichte: Mittwochabend bei stern TV. Live in der Sendung werden der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln Martin Hikel (SPD) und Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei von ihrem schwierigen Kampf gegen die arabischen Großfamilien in Berlin berichten.

* Name von der Redaktion geändert