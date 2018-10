Leila* hat Angst, sie möchte nicht erkannt werden. Aber sie möchte sprechen – über das, was ihr in den vergangenen Jahren widerfahren ist und was sie über die Tätigkeiten der arabischen Clans in Deutschland weiß. Leila ist in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen aus dem Libanon. Vor fünf Jahren wurde sie bei einem vermeintlichen Urlaub im Libanon völlig überraschend von ihren Eltern mit einem Clan-Mitglied zwangsverheiratet. Leila kannte den Clan, er ist auch in Deutschland berüchtigt. "Als ich den Namen gehört habe, war es mir so schaurig. Das war ganz schlimm. Und ich habe niemals gedacht, dass meine Familie je mit so einer Familie verkehren würde", erzählt die 25-Jährige.

"Es geht um Geld, vor allem aber um Macht"

Leila verbrachte zwei Jahre im Libanon, wurde von ihrem Mann eingesperrt und vergewaltigt. Dann wollte er mit einem Heiratsvisum nach Deutschland, wo er sich seiner arabischen Großfamilie anschließen konnte. "Ich glaube, das war geplant, weil ich deutsche Staatsbürgerin bin." Während der Mann sie auch hier wie eine Gefangene behandelte, erlebte die junge Frau hautnah mit, wie die Clan-Mitglieder in Deutschland agieren, sie berichtet von Kriminalität, Drogen und Gewaltverbrechen. Ihr Mann stieg ins Drogengeschäft ein. "Drogen ist bei denen das Allererste", sagt Leila. "Dann gibt es noch Frauenhandel. Dann gibt es noch Waffenhandel. Wenn jemand kommt, der etwas braucht, wird nur gefragt 'Wie viel?', und dann hat er das."

Neben der Aussicht auf großen Gewinn, gebe es aber noch einen anderen Grund - vor allem für medienwirksame Verbrechen wie der Diebstahl der 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Museum 2017, an dem ein Araber-Clan beteiligt gewesen sein soll. "Ich sage dazu einfach nur: Macht. Familie xy hat jetzt die Goldmünze. Das sind die Obersten gerade. Morgen kommt irgendeiner und reißt die Siegessäule ab. Das ist wieder etwas Stärkeres. Die haben dann das größere Sagen. Die haben dann die Macht in der Hand, jeder respektiert sie."

Nach zwei Jahren ergab sich endlich eine Gelegenheit: Leila konnte aus der Wohnung fliehen. Ihr gelang es auch, sich aus der Zwangsheirat zu befreien und unterzutauchen. Wo die 25-Jährige jetzt ist, darf niemand erfahren. Sie sagt, was ihr widerfahren ist, sei kein Einzelfall: "Wenn man bei den Clans die Tür aufmachen würde und mal mit den Frauen reden würde, sie fragen würde, hast Du selber geheiratet oder wurdest Du verheiratet. Keine Frau würde sagen, ich bin selbst dazu gekommen, ihn zu heiraten."

Leila lebt nun in ständiger Angst, sie würde nie jemanden nach Hause einladen, weil sie fürchte, dass irgendwer den Clan kennt und sie auffliegt. Was sie zurzeit macht, ob sie arbeitet - sie hält es geheim. Manchmal ist sie einsam, sagt sie. "Meine Eltern interessieren mich nicht mehr. Die, die mich interessieren sind meine jüngeren Geschwister. Ich wünsche mir, meine Geschwister wiederzusehen. Mit denen zu lachen, ohne die Angst zu haben, jetzt werde ich umgebracht."

* Name von der Redaktion geändert