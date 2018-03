Unsere Großmütter schworen auf Leder, Nylonstrümpfe oder Zeitungspapier, um Fenster, Glasscheiben und Spiegel streifenfrei sauber zu bekommen. Heute braucht es diese Hausmittel kaum noch, denn es gibt Spezialreiniger für Glas, die Streifenfreiheit und Glanz versprechen - auch ohne besondere Tücher oder Wischtechniken. Trotzdem bleibt das Fensterputzen eine lästige und oft frustrierende Notwendigkeit. Entscheidend ist also: Welche Produkte können ihr Versprechen halten, uns das Putzen zu erleichtern? Nur die teuren Markenprodukte oder auch günstige vom Discounter? Die Stiftung Warentest hat es jüngst überprüft und 19 verschiedene Glasreiniger einem Fensterputztest unterzogen. Bei stern TV sehen Sie, welche Mittel für Ihren Frühjahrsputz empfehlenswert sind. Doch nicht nur das: Reporter Tristan Söhngen hat sich mit dem professionellen Gebäudereiniger Marco Lang auf den Weg zu den Zuschauern gemacht. Der Experte weiß, wie man top Ergebnisse ohne Schlieren-Frust erzielt. Welche Tricks Sie vielleicht noch nicht kannten, sehen Sie in der Sendung am Mittwochabend.