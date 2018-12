Wolfgang Pauritsch handelt heutzutage mit Antiquitäten und Kunstgegenständen von großem Wert. Teure Luxusgüter kommen bei ihm unter den Hammer. Dabei stammt er selbst aus ganz einfachen Verhältnissen. Das Handeln habe er nebenbei von seinem Großvater erlernt. "Meinen eigenen Vater habe ich noch nie gesehen", so Pauritsch. "Meine Mutter hat versucht, mich alleine aufzuziehen. Bis zum sechsten Lebensjahr." Doch dann reichte das Geld der Mutter nicht mehr, sie musste Vollzeit arbeiten und der Junge kam zu seinen Großeltern. "Meine Großeltern haben in einem 2-Zimmer-Apartment gelebt, das Klo war im Freien, da war auch kein fließendes Wasser." Damals hätten er und sein Opa angefangen mit Fischen oder Kirschen zu handeln und auch gemeinsam Dinge repariert. Später habe er dann einen Job als Wachmann bei einem Auktionshaus angenommen - und der Zufall wollte es wohl so: Eines Tages fiel kurz vor einer Auktion der Versteigerer aus. Sein Chef war verzweifelt, doch Pauritsch ergriff die Initiative. Er habe immer genau zugehört, was die Auktionatoren dort von sich gaben. "Ich bin auf das Podest rauf und habe gesagt: 'Meine Damen und Herren, ich bin kein Auktionator, aber wir müssen die Auktion jetzt durchführen'. Dann habe ich den Katalog genommen, runtergelesen und Preise aufgerufen - und hatte plötzlich als Wachmann meinen ersten Teppich versteigert." Sein Chef war begeistert und Wolfgang Pauritschs Karriere als Auktionator hatte begonnen.

Mittlerweile wirkt der 46-Jährige seit sechs Jahren in der beliebten TV-Sendung "Bares für Rares" (ZDF) mit und kennt sich auf dem Antiquitätenmarkt bestens aus. Auch bei stern TV wird er ein paar Schätzchen aus den Kellern und Schränken der Zuschauer in Augenschein nehmen: Was ist wertvoll und was bloß alter Plunder?