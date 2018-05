Klaus Rasch und Susanne Fontaine waren 40 Jahre lang unzertrennlich. Dann wurde sie ihm genommen. Die 60-Jährige wurde im Berliner Tiergarten überfallen und getötet. Der mutmaßliche Täter ist ein Tschetschene, der gar nicht in Deutschland hätte sein dürfen. Die Polizei geht davon aus, dass das Motiv ein Raub war. Der mutmaßliche Täter Ilyas A. stahl das Handy und 50 Euro. Er wurde anhand von DNA-Spuren auf Susanne Fontaines Leiche überführt. Über das Handy konnte er kurze Zeit später in der Nähe von Warschau geortet und kurz darauf nach Deutschland überführt werden. Hier sitzt er seitdem in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn läuft.

Neben der menschlichen Tragödie hat der brutale Mord an Susanne Fontaine auch politische Brisanz, da der Tschetschene schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Allein 2015 sei er innerhalb von zwei Monaten sieben Mal straffällig geworden, sagt Burkard Dregger, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses im Fall Anis Amri. "Darunter wirklich widerwärtige Gewalttaten gegen alte Menschen, gegen alte Frauen, die alleine waren. Er hat sie bestohlen und er hat sie geschlagen."

Am 8. September 2015 verurteilte das Berliner Amtsgericht Ilyas A. zu 18 Monaten Haft, danach sollte er ausgewiesen werden. Als der damals 17-Jährige im Dezember 2016 freikam, passierte trotzdem nichts. Im Aufnahmeland Russland habe es weder Familienangehörige noch eine soziale Institution gegeben, die den Minderjährigen aufnehmen wollten, erklärt Burkard Dregger. "In einem solchen Fall schreibt unser Aufenthaltsrecht zwingend vor, dass eine Abschiebung nicht stattfinden darf."

Ilyas A. wurde am 10. August letzten Jahres 18 Jahre alt. Doch: Die nötigen Maßnahmen für eine Abschiebung wurden scheinbar nicht getroffen. Vier Wochen später war Susanne Fontaine tot.

Der Mordfall wirft altbekannte Fragen auf: Wo liegen die Versäumnisse von Politik, Justiz und Polizei im Umgang mit straffällig gewordenen Asylbewerbern? Brauchen wir härtere Gesetze für diese Täter? Seit knapp einem Monat steht Ilyas A. nun vor Gericht. Er behauptet, Susanne Fontaine lediglich bestohlen zu haben – sie sei bereits tot gewesen. stern TV hat Fontaines Mann Klaus Rasch zum Prozess begleitet. Was ihn antreibt und warum er als Nebenkläger auftritt, wird der 67-Jährige am Mittwoch live in der Sendung berichten. Zu Gast im Studio ist dann auch der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Roland Weber.