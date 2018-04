Dass ein Zeckenstich sie umbringen könnte, hätte Evelyn Bachmann nie gedacht. Doch als sie sich vor einigen Jahren bei einem Spaziergang durch einen Zeckenstich mit der tückische Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) infiziert hatte, sollte das dramatische Folgen haben. Zwei Wochen später hat hatte Evelyn Bachmann erste Anzeichen einer Hirnhautentzündung - dann schlug die Infektion mit voller Wucht zu: "An diesem Morgen konnte ich nicht mehr aufstehen, nicht sprechen, mir ist der Speichel aus dem Mund gelaufen", berichtet die heute 55-Jährige. Die gefährliche Entzündung ihres Gehirns konnte im Krankenhaus behandelt werden, ihr Leben wurde gerettet. Dennoch leidet Evelyn Bachmann noch heute unter den Folgen des Stichs – an Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwäche.

Experten warnen immer wieder davor, die Frühsommer-Meningoenzephalitis, die durch Zeckens übertragen wird, zu unterschätzen und raten dazu, sich vor den Blutsaugern zu schützen, bei einem Aufenthalt in FSME-Gebieten am besten vorab zu impfen. Das Jahr 2018 lässt eine regelrechte Zeckenplage erwarten. Das Robert-Koch-Institut erwartet in diesem Jahr eine Schwemme von Zecken, auch abseits der bekannten Risikogebiete. Die Zahl der FSME-Infektionen sei erneut gestiegen.

Wie sollen wir uns draußen also wirksam gegen Zecken schützen? Diese Frage sollte sich jeder dieses Jahr stellen. Die Stiftung Warentest hat verschiedene Mittel getestet – welcher Schutz besonders wirksam ist, und was man tun kann, wenn eine Zecke zugestochen hat, werden der Virologe Dr. Gerhard Dobler und Cäcilia Mäusel von der Stiftung Warentest am Mittwoch bei stern TV erklären.