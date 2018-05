Milben in Betten, Bakterien im Spüllappen oder schimmelige Ecken in der Dusche: Im Haushalt finden sich immer potenzielle Krankheitserreger. Die sind zwar normal, die meisten von uns fragen sich dennoch: Wie kann man das Allergierisiko senken? Was ist normal und was schon bedenklich? Hier können Sie unseren Experten ab 22:35 Uhr alles fragen.