Der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert die Entkriminalisierung von Cannabis-Konsumenten. Das bestehende Verbot sei "weder intelligent noch zielführend", hieß es. "Durch unser derzeitiges Rechtssystem stigmatisieren wir Menschen und lassen kriminelle Karrieren erst entstehen", sagte der BDK-Vorsitzender André Schulz. Und: "Kalifornien hat den Verkauf von Marihuana legalisiert. Deutschland sollte den Mut haben und Cannabis ebenfalls – reguliert – legalisieren." In einer Stellungnahme der Organisation betont der BDK, es gehe ihnen bei der Abkehr der Prohibition nicht um eine generelle Freigabe, sondern um einen regulierten Markt. Auch in einer stern TV-Umfrage sprach sich der Großteil für eine Lockerung des Gesetzes im Hinblick auf Cannabis-Konsum aus. Zumindest diejenigen, die sich für dieses Thema interessieren.

Während es einerseits Entkriminalisierungsforderungen für rein "rauschinteressierte" Konsumenten gibt, warnen Experten, Suchttherapeuten und Mediziner andererseits deutlich davor, Cannabis generell freizugeben. Sie verweisen auf Studien und Statistiken, wonach ein hoher und regelmäßiger Konsum schlichtweg dümmer, sozial erfolgloser und gleichgültiger macht (s. Kasten).

Betroffene, die ihr Leben als durchs Kiffen verpasst ansehen, warnen selbst vor einem hohen Konsum und der Legalisierung. " Das muss auf jeden Fall illegal bleiben, definitiv. Das, für die Jugend, die können das selber gar nicht richtig einschätzen, was das heißt, abhängig von dieser Droge zu sein", sagt beispielsweise Martina (25). Die junge Frau ist Cannabis-abhängig, hat bereits mit 13 Jahren erstmals an einem Joint gezogen. "Das Gefühl an sich war angenehm, es war berauschend, es hat auch was von betäuben gehabt. Gefühle betäuben, Probleme wegkiffen - der Gang dahin war nicht schwer, Freunde haben‘s auch gemacht."

Mittlerweile ist Martina stationär in Therapie in der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Der Konsum hat ihr Leben und sie selbst verändert, sie rauchte jeden Tag, fast rund um die Uhr sei sie stoned gewesen. Sie brach die Schule ab, wurde mit 16 Mutter – bis sie vor einem Jahr völlig zusammenbrach. "Ich bin in eine Depression reingerutscht. Ich habe ganz schlimme Verlassensängste entwickelt, habe sehr oft geweint, gerade auch, wenn ich nichts mehr hatte. Ich habe mich vom Wesen her total verändert", erzählt die 25-Jährige.



Ängste, Depressionen, psychosoziale Probleme – die Folgen jahrelangen Cannabis-Konsums kennt Chefarzt Dr. Peter Strate von der Asklepios Klinik für Abhängigkeitserkrankungen in Hamburg nur zu gut: "Cannabis kann im schlimmsten Fall eine Psychose auslösen, eine Schizophrenie, wo Dinge wahrgenommen oder gehört werden, die an sich nicht da sind. Das ist hochgradig belastend und gleichzeitig kann die Organisation des Alltags so gestört sein, dass man im Grunde genommen nichts mehr mit sich anfangen kann."

Ähnlich sieht es Prof. Dr. Rainer Matthias Holm-Hadulla aus Heidelberg. Die Legalisierung wäre für ihn ein Menschenversuch mit hochriskantem Ausgang. Der Psychiater beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit der Wirkung von Cannabis auf den menschlichen Körper und warnt vor den Gefahren, die seiner Meinung nach unterschätzt werden: "Der Konsum von Cannabis ist für Kinder und Jugendliche besonders gefährlich. Neben körperlichen Nebenwirkungen machen uns besonders die psychischen Wirkungen große Sorgen. Am Schlimmsten sind die Psychosen. Das ist nicht nur mal ein bisschen verrückt sein, die in zwei Wochen behandelt werden können. Sondern das sind chronische Krankheiten, die einen häufig das ganze Leben begleiten, die auch mit Berufsunfähigkeit und Beziehungslosigkeit einhergehen."

INFO Das bewirkt Cannabis im Körper Der entscheidende Wirkstoff der Hanfpflanze ist das Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Er steht bekanntlich in der Liste verbotener Substanzen des Betäubungsmittelgesetzes. Allerdings macht THC aus Cannabisblüten in Haschisch und Marihuana einen ganz anderen Rausch, als etwa Opiate, Aufputschmittel oder Halluzinogene. Das liegt daran, dass unser Gehirn für Cannabinoide, zu denen THC gehört, eigene Andockstellen hat. Die Pflanzen-Cannabinoide sind unseren körpereigenen Stoffen sehr ähnlich. Das Gehirn kann sich damit selbst regulieren, indem es auch unter Stress eine gewisse Menge Cannabinoide ausschüttet, um den Stress abzubauen. Deshalb sind inzwischen einige Medikamente auf Cannabis-Basis zugelassen und – je nach Erkrankung – auf Rezept erhältlich: Sie helfen beispielsweise Schmerz- und Krebskranken, ihre Symptome deutlich zu mildern. Gesundheitliche und psychosoziale Risiken Aktuelle Studien des Bundesgesundheitsministeriums (2017) und der Drogen- und Suchtbericht 2017 belegen, dass bei Jugendlichen ab 15 Jahren die Bereitschaft, Cannabis zu probieren, seit einigen Jahren immer weiter steigt und massive gesundheitliche Risiken birgt. "Das ist auch deshalb so problematisch, weil der Wirkstoffgehalt von Cannabis heute etwa fünfmal so hoch liegt wie noch vor 30 Jahren", warnte die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler. Die gesundheitlichen Auswirkungen gerade auf junge Menschen seien dadurch massiv gewachsen.

Starker THC-Gehalt wirkt psychotisch Cannabis auf dem freien Markt, wie es heutzutage in Clubs und auf der Straße gehandelt wird, ist stark THC-haltig. Die Züchtungen wirken somit sehr viel stärker, als Sorten, die zusätzlich den "wirkungsdämpfenden" Stoff CBD (Cannabidiol) enthalten. Da Cannabidiol Teile der THC-Wirkung aufheben kann (es wirkt z. B. antipsychotisch), sind die Sorten ohne Cannabidiol tendenziell gefährlicher, als andere Sorten, die einen geringeren THC-Gehalt haben und gleichzeitig CBD enthalten. Auch bei Cannabis weiß aber kaum ein Konsument, was er bekommt. Die Auswertung hunderter Studien legt nahe, dass THC gerade bei Heranwachsenden ungünstig in die Gehirentwicklung eingreift. Mit dem Konsum einher geht eine schlechtere Gedächtnisleistung, verminderte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit. Es drohen Einbußen in den schulischen Leistungen und dem Bildungserfolg insgesamt. Körperlich kann sich Cannabis negativ auf Atemfunktion, Herz-Kreislauf und Motorik auswirken. Bei riskantem und häufigem Kiffen bilden Konsumenten vermehrt Angststörungen und psychotische Störungen aus. Risiko Synthetische Cannabinoide Cannabis gilt zudem als Einstiegsdroge, durch die Hemmungen, andere Substanzen auszuprobieren, herabgesetzt werden. Zunehmend kommen in den letzten Jahren hochpotente synthetische Cannabinoide auf den Markt, so genannte "Legal Highs", die nachweislich zu Todesfällen geführt haben.





Wie die Forderung vom Bund Deutscher Kriminalbeamter in der Praxis umgesetzt werden soll, ist bislang unklar. Der Bund selbst verweist in einem Positionspapier darauf, dass sich eine wenig restriktive Haltung gegenüber dem Cannabisgebrauch vor allem bei Kindern und Jugendlichen ungünstig auf deren Konsumbereitschaft und Konsumerfahrung auswirkt. Hingegen: Wo wenig konsumiert wir, zum Beispiel in Skandinavien, sind auch junge Menschen nachweislich kritischer gegenüber Cannabis.

Wo finde ich Hilfe zum Ausstieg? Kiffst du zu viel?

Auf der Seite Drugcom.de kann man einen Test machen, ob man zu viel kifft oder wie abhängig man eigentlich ist. Auf der Seite Quit the Shit gibt es Tipps, wie man weniger kiffen oder auch damit aufhören kann. Im Forum kann man sich mit anderen Konsumenten in der gleichen Lage austauschen.



Einfach anrufen

Ein Anruf ist meist ein erster und einfacherer Schritt. Wählen Sie die Nummer der Hotline 01805 – 313031 (Festnetztarif, rund um die Uhr).

Unter der www.sucht-und-drogen-hotline.de haben sich zahlreiche Drogennotrufe zusammengeschlossen.



Einfach mal informieren

Auf den Internetseiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) können Sie nach einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe suchen: www.bzga.de



Beratung online

Eine Onlineberatung zum Thema Sucht bietet der Caritasverband auf seiner Internetseite an: www.beratung-caritas.de

Elternberatung

Was ist Cannabis und Crystal? Wie entsteht eine Sucht? Ist mein Sohn, meine Tochter gefährdet? Auf den Seiten der Elternberatung Sucht finden Sie wichtige Hinweise zu Substanzen und zum Suchtverhalten.

Es bleibt also weiterhin zu klären: Was bringt eine Entkriminalisierung? Und wie legal kann der Hanfrausch werden, wenn man Kinder, Jugendliche und Verbraucher dennoch schützen will? Live bei stern TV diskutierten darüber Dirk Peglow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter und Cannabis-Kritiker Prof. Rainer Matthias Holm-Hadulla, sowie mit Filmemacher und bekennender Kiffer Hubertus Koch und Dschungelprinz Daniele Negroni:









So ist die rechtliche Lage derzeit in Deutschland

In Deutschland fällt Cannabis unter das Betäubungsmittelschutzgesetz (BtMG). Ohne Genehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind Anbau, Herstellung, Handel, Einfuhr, Ausfuhr, Abgabe, Veräußerung, sonstige Inverkehrbringung, Erwerb und Besitz von allen Pflanzenteilen des Cannabis nach strafbar. Allerdings haben die Bundesländer unterschiedliche Regelungen getroffen, welche Kleinstmengen als "Eigenbedarf" gelten. Im Einzelfall kommt es aber sehr auf die Situation und die kontrollierenden Polizisten sowie Staatsanwälte und Richter an, für die folgenden Angaben nur Richtwerte sind. Verfahren werden jedoch in vielen Fällen wegen Geringfügigkeit eingestellt. Aber: Wenn von Strafverfolgung abgesehen wird, können trotzdem Sanktionen wie Arbeitsstunden, Geldbußen oder Beratungszwang verhängt werden.

Folgende Mengen gelten in den einzelnen Bundesländern als gering und für den Eigenbedarf geeignet:

Baden-Württemberg 6 g Bayern 6 g Berlin 15 g Brandenburg 6 g Bremen 6 g Hamburg 6 g Hessen 6 g Mecklenburg-Vorpommern 5 g Niedersachsen 6 g Nordrhein-Westfalen 10 g Rheinland-Pfalz 10 g Saarland 6 g Sachsen 6 g Sachsen-Anhalt 6 g Schleswig-Holstein 6 g Thüringen 10 g