Erst vor wenigen Tagen hatte der neue CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn mit der Aussage, Hartz IV bedeute nicht Armut, für Empörung gesorgt. Reicht das Geld wirklich zum Leben? Mit welchen Schwierigkeiten haben die Langzeitarbeitslosen zu kämpfen? Deutschlands ehemaliger Arbeitsminister Norbert Blüm, bekannt dafür, dass er in puncto soziale Gerechtigkeit kein Blatt vor den Mund nimmt, hat gemeinsam mit stern TV Hartz IV-Bezieher zu Hause besucht. Darunter auch Sandra S., die selbst von der Stütze lebt und nach der umstrittenen Aussage Spahns eine Online-Petition gestartet hat: Sie fordert, dass der Minister selbst einen Monat lang versuchen soll, vom Hartz IV-Regelsatz zu leben. Mittlerweile haben mehr als 150.000 Menschen die Petition unterschrieben.



Was Norbert Blüm bei seinen Hausbesuchen erfahren und erlebt hat und wie er zu der aktuellen Dabatte um Armut in Deutschland steht, wird er am Mittwochabend live bei stern TV berichten.