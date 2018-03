Im Herbst 2016 machte Hanka Rackwitz ihre Zwangserkrankung bei stern TV öffentlich. Trotz ihrer psychischen Störung ging sie ins RTL-Dschungelcamp, wo sie sich tapfer zeigte. Etliche Zuschauer zweifelten an ihren angeblichen Zwängen. Doch Bilder aus ihrem Alltag machten deutlich: Hanka Rackwitz hat große Probleme.



Nach dem Dschungelcamp begab sich die ehemalige TV-Maklerin in stationäre Therapie. Ihre Zwangshandlungen und Ängste wurden weniger. Doch Hanka Rackwitz fiel in ein tiefes Loch, litt unter Depressionen: Wie sollte ihr Leben ohne die Zwänge nun aussehen, was sollte sie tun?



Ende letzten Jahres ging die 48-Jährige erneut für mehrere Wochen in die Klinik. Mittlerweile ist Hanka Rackwitz wieder zu Hause in Mücheln, wo sie weiter hart an sich arbeiten muss. Denn ihre Sorge ist nach wie vor: "Ich habe keine Hobbys, die Zwänge haben mir für nichts Raum gelassen. Ich konnte kein Buch lesen, nicht kochen. Ich muss das jetzt alles lernen", sagt Hanka. "Und das auch noch ganz alleine."



stern TV hat Hanka Rackwitz daheim in Mücheln erneut besucht. Wie ihr Alltag mittlerweile aussieht und was sie für die Zukunft plant, wird sie am Mittwochabend selbst live bei stern TV berichten. Mit ihr zusammen zu Gast in der Sendung: Professor Dr. Ulrich Voderholzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.