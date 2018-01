Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen den Regisseur Dieter Wedel wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs in den 90er Jahren. Ausgangspunkt ist ein Bericht im "Zeit"-Magazin vom 3. Januar, in dem drei Ex-Schauspielerinnen Wedel beschuldigten, er habe sie in den 90er Jahren sexuell bedrängt. Die Anschuldigungen reichen von Schikane über Gewalt bis hin zu Vergewaltigung. Eine der Betroffenen spricht jetzt bei stern TV: Die österreichische Schauspielerin Brigitte Karner. Dieter Wedel soll ihr damals bei gemeinsamen Dreharbeiten Avancen gemacht haben. Als Karner ablehnte, habe der Regisseur sie bei den anschließenden Drehs massiv schikaniert und beleidigt, berichtet sie.



Der inzwischen 75-Jährige weist alle Vorwürfe zurück. In der Zwischenzeit ist er von seiner Position als Intendant bei den Bad Hersfelder Festspielen zurückgetreten und wegen Herzproblemen derzeit in klinischer Behandlung. Eine juristische Aufklärung der zum Teil mehr als 30 Jahre zurückliegenden Vorfällen wird es kaum noch geben, da sie – sollten die Übergriffe tatsächlich stattgefunden haben – inzwischen verjährt sind. Damit ist auch Wedel die Möglichkeit genommen, die Vorwürfe juristisch auszuräumen. Mit Ausnahme eines Falles, in dem Ermittlungen aufgenommen wurden. Der Fall Wedel wirft somit auch die Frage auf: Ist die Verjährung von Sexualdelikten richtig? Und was muss sich im Zuge der #MeToo-Debatte in Deutschland nun gesellschaftlich ändern? Über diese Fragen wird Steffen Hallaschka am Mittwochabend live mit der Schauspielerin Brigitte Karner und der Anwältin und Expertin für Sexualstrafrecht Eva Kuhn sprechen.