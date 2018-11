Die Grundschuldirektorin Astrid-Sabine Busse sorgt sich in ihrer Schule um den Unterricht und das soziale Miteinander: Die Schüler in ihren ersten Klassen sprechen zu Hause allesamt nicht Deutsch, Schulbildung und Integration könne so nicht gelingen, so die 61-Jährige. Astrid-Sabine Busse leitet die Grundschule Köllnische Heide in Berlin-Neukölln seit über 25 Jahren. Im Einzugsgebiet der Schule leben inzwischen fast nur noch arabisch-stämmige, sozial schwache Familien, in denen daheim ausschließlich die Muttersprache gesprochen wird. Die wenigsten Eltern haben eine Arbeitsstelle, jeder zweite Neuköllner wird vom Staat finanziert. Ergebnis: Von den 103 Erstklässlern, die in der Köllnischen Heide vor drei Monaten eingeschult wurden, hat nur ein einziges Kind deutsche Eltern.

Acht Jahre zuvor: Der gleiche Kiez, die gleichen Probleme

Das Problem ist kein neues: Astrid-Sabine Busse sprach bei stern TV bereits 2010 genau darüber: "Der Lernfortschritt wäre viel größer, wenn die Kinder auch zu Hause eine gewisse Förderung hätten. Stattdessen läuft der Fernseher 24 Stunden – aber nicht mit deutschem Programm", so Busse, die ihre Schüler und deren Eltern auch damals schon regelmäßig daheim besuchte. 2010 kamen bereits 80 Prozent ihrer Schüler aus Migrationsfamilien. Es mangele den Eltern an Integrationswillen und das schade den Kindern, sagte die Schulleiterin live bei stern TV.

Auch der damalige Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) war am 20. Januar 2010 zu Gast in der Sendung bei Günther Jauch. Bekannt für seine deutlichen Worte sagte er: "Multikulti ist gescheitert". Er forderte ebenfalls mehr Leistungs- und Integrationsbereitschaft von den zugezogenen Familien und befürwortete bei Verweigerung auch finanzielle Sanktionen.

Betroffen sind aber längst nicht nur Neuköllner Schulen: Hamburg, Bremen, Duisburg, Köln, Mannheim – vielerorts in der Bundesrepublik sind deutsche Schüler mittlerweile in der Unterzahl. Lehrer, Schulen und Sozialarbeiter müssen allerorts auffangen, was die Kinder zu Hause nicht lernen. In Offenbach etwa werden 82 Prozent der nächsten Schülergeneration einen Migrationshintergrund haben. Das sind vier Fünftel aller Kinder.

stern TV hat Heinz Buschkowsky und Astrid-Sabine Busse erneut in Berlin-Neukölln besucht: Warum hat sich in den vergangenen Jahren nichts verbessert? Wie sieht die Sozialstruktur derzeit wirklich aus? Wo liegen die Ursachen der aktuelle Problemen – und mit welchen Maßnahmen ließe sich gegensteuern? Die Debatte um Schüler aus Migrantenfamilien und deren Integrationsmöglichkeiten wird Steffen Hallaschka am Mittwochabend mit dem preisgekrönten deutsch-israelischen Psychologen und Integrationsexperten Ahmad Mansour fortsetzen.