Wer diese Themenankündigung angeklickt hat, interessiert sich offensichtlich für das Thema Ernährung. Für Sie haben wir eine wichtige Information vorweg: Gerade Sie brauchen keine Superfoods! Überhaupt werden Chia-Samen, Goji-Beeren, Matcha und andere exotische Zutaten völlig überschätzt, sagt die Präventionsmedizinerin Prof. Karin Michels. Insbesondere Kokosöl, das derzeit als multitalentiert angepriesen wird, sei "das reine Gift". Das Video von dem Vortrag, den Michels an der Universität Freiburg über die Superfood-Mythen hielt, wurde schon über eine Million Mal angeklickt. Auch andere Ernährungswissenschaftler bestätigen, dass die Superfoods vor allem eines sind: teuer. Und so "super", wie vom Handel gerne behauptet, sind die exotischen Früchte, Beeren und Samen gar nicht. "An Menschen lässt sich kaum nachweisen, dass die Superfoods ihre Versprechen auch halten", sagt die Oecotrophologin Dr. Brigitte Bäuerlein.

Zwar könne sie nicht bezweifeln, dass einige der exotischen Pflanzen viele der genannten wertvollen Nährstoffe enthalten. Doch fast zu jedem exotischen Superfood gebe es eine heimische Alternative, die meist preiswerter sei und auch besser schmecke. Und: "Die meisten Superfoods haben eine schlechte Ökobilanz", so Bäuerlein. Die Produkte müssten aus weit entfernten Regionen eingeflogen werden und seien noch dazu vielfach mit Pestiziden belastet. Außerdem hat die steigende Nachfrage immer auch einen Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft in den Anbauländern.

Ist das mit den Superfoods also schlicht eine Lüge? Was ist dran an der Wirkung der Beeren, Samen und Extrakte? Welche lohnen sich, von welchen ist abzuraten und welche Alternativen erfüllen denselben Zweck?

Niemand in Deutschland braucht Superfoods

Die exotischen Früchte, Samen und Pulver ergänzen also allenfalls die ohnehin schon breit gefächerte Auswahl an Produkten hierzulande. Ihr Nährstoffgehalt in allen Ehren. In Deutschland jedoch, so Brigitte Bäuerlein, brauche niemand einen Mangel an irgendeinem Vitamin, Nähr- oder Mineralstoff befürchten. "Man muss sich schon extrem einseitig und falsch ernähren, um Mangelerscheinungen zu haben." Einzige Ausnahme: Vitamin D. Etwa die Hälfte der Deutschen ist – vor allem in den dunklen Monaten – mit Vitamin D unterversorgt. Das in unserem Körper durch Sonnenlicht gebildete essenzielle Vitamin ist in kaum einem Lebensmittel enthalten, weshalb Menschen, die sich viel drinnen aufhalten oder sich konsequent vor UV-Strahlen schützen, oft an Vitamin D-Mangel leiden. "Bei Vitamin D kann es als einziges sinnvoll sein, Zusatzpräparate zu sich zu nehmen", sagt Brigitte Bäuerlein.

Fazit: Wer mag, kann viel Geld in die so genannten Superfoods investieren. Der Körper nimmt trotzdem nur das auf, was er über die normale Ernährung hinaus noch braucht. Den Rest scheidet er einfach wieder aus…