Bei einer Eizellspende werden Eizellen einer fremden, gesunden Frau im Labor mit dem Samen des Mannes befruchtet und der Empfängerin, in der Regel der Partnerin des Mannes, eingesetzt. Die Eizell-Spenderinnen sind unter 35, ihre Keimzellen gesund, die Erfolgsquote damit recht hoch. Auch Frauen jenseits der Fünfzig konnten mithilfe gespendeter Eizellen schon Mutter werden.

Die Frage, von wem die Gene ihres zukünftigen Kindes stammen, treibt viele Patientinnen um. Was sind das für Frauen? Warum machen sie es? Werden sie in der Klinik gut behandelt oder ausgenutzt? Eine Spende von Eizellen ist mit mehr Risiken verbunden als eine Samenspende. Sie werden unter Narkose entnommen. Damit sich mehr Eizellen bilden, bekommen die Frauen Hormone.





Zahlen und Bedarf steigen

Laut Bundesverband reproduktionstechnischer Zentren bräuchten in Deutschland jährlich rund tausend Paare eine Eizellspende. Schätzungen zufolge nehmen jährlich jedoch mehrere tausend Frauen aus Deutschland Eizellspenden im Ausland in Anspruch, wodurch die Zahl der Behandlungen stetig steigt. Insbesondere in Tschechien und Spanien. Kritisiert wird, dass sich Paare, bei denen die Frau unfruchtbar ist, durch das Verbot in Deutschland nicht einmal informieren oder beraten lassen können. In Foren tauschen sich Hilfesuchende aus, die Quellen sind jedoch nicht immer serös.





Embryonenschutzgesetz bedarf Überarbeitung

Das Embryonenschutzgesetz und das Verbot der Eizellspende stammen aus dem Jahr 1991. Die Politik wollte damit eine "gespaltene Mutterschaft" verhindern, also gewährleisten, dass die genetische und biologische Mutter dieselbe Person ist – sonst sei "die eindeutige Identität" des Kindes gefährdet, so hieß es. Bei der Vaterschaft sah man das Problem offenbar nicht, denn die Samenspende wurde erlaubt. Noch dazu gibt es in Deutschland vielfältige Formen einer so genannten geteilten Elternschaft, wie Stieffamilien, Adoptions- oder Pflegefamilien, Patchwork-Konstellationen oder Leihmutterschaft.

Genau deshalb klagte ein österreichisches Paar bereits 2010 erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der entschied: Wenn ein Staat künstliche Befruchtung zulässt, darf er die Eizellspende nicht verbieten.

Nur drei europäische Länder verbieten Eizellspende

In Europa verbieten allein Deutschland, Norwegen und die Schweiz die Eizellspende. In allen übrigen Ländern ist das Gesetz dazu unterschiedlich geregelt: In Tschechien, Polen, der Ukraine, Großbritannien und Spanien bekommen Spenderinnen ein Honorar von bis zu 1.000 Euro pro Spende. Dies sind die Hauptzielländer deutscher Paare, die sich ein Kind wünschen. In anderen Staaten wird Spenderinnen nur eine kleine Entschädigung gezahlt, weshalb es dort an Eizellen mangelt und Paare oft lange auf eine Spende warten müssen. In Belgien dürfen Angehörige oder Freundinnen die eigenen Eizellen für Paare mit Kinderwunsch spenden. In den Niederlanden können behandelte Frauen überzählige Eizellen sogar anderen Kinderwunschpaaren überlassen.





Aufklärung für Eizellspender-Kinder wichtig

Laut Staatsinstitut für Familienplanung der Universität Bamberg wachsen Kinder, die durch eine Eizellspende zur Welt kamen, meist in ökonomisch sicheren Verhältnissen auf, erfahren eine gute Förderung durch die Eltern und eine gute Eltern-Kind-Beziehung. Es gäbe keine Hinweise auf bedenkliche Entwicklungen in den Familienbeziehungen, der Familiendynamik oder der kindlichen Entwicklung. Berücksichtig werden müsse jedoch die Aufklärung der Kinder über ihre Herkunft: "Eine frühe Aufklärung des Kindes erleichtert die Integration der Zeugungsgeschichte in die Biografie", so das Staatsinstitut in einer Zusammenfassung. Oft wünschen sich Kinder Information und Kontakt zur Spenderperson. Eine fehlende Aufklärung und Geheimnisse könnten die familiären Beziehungen belasten. Problematisch: Lange Zeit erfolgte die Eizellspende fast überall anonym. Doch auch das ändert sich: In vielen Ländern dürfen die Kinder, wenn sie volljährig sind und die Spenderin es erlaubt, inzwischen Informationen über ihre genetische Mutter erhalten. Manche Staaten haben den Kindern von Samen- und Eizellspende sogar ein generelles Informationsrecht eingeräumt. In Finnland und Großbritannien etwa müssen Kliniken Spender und Spenderinnen an ein nationales Register melden, weshalb diese Länder auch für Paare aus Deutschland interessant sind.

