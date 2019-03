Luisa Wöllisch weiß ganz genau, was sie will. Und sie ist nicht auf den Mund gefallen. Die 22-Jährige pusht zielstrebig ihre Schauspielkarriere. Ihren Eltern war es immer wichtig, dass ihre Tochter so normal wie möglich aufwächst. Als Luisa auf die Welt kam, waren sie ganz plötzlich mit der Diagnose "Trisomie 21" konfrontiert, sie erfuhren erst bei der Geburt, dass ihr Kind das Down-Syndrom hat.

Fullscreen

Trotz gewisser Beeinträchtigungen, die das Down-Syndrom mit sich bringt, schaffte Luisa Wöllisch es auf eine normale Grundschule: Auf der Montessori-Schule in Biberkor sammelte sie erste Bühnen-Erfahrungen bei Musicals und Theateraufführungen. 2014 begann sie eine Ausbildung an der "Freien Bühne München", wo sie seitdem fester Bestandteil des Ensembles ist. Nun hat sie ihre erste Hauptrolle in dem Kinofilm "Die Goldfische" ergattert. stern TV hat sie bei ihrer Arbeit und zu Hause besucht. Wer ist Luisa Wöllisch und wie schaffte sie es bis zur Schauspielausbildung - und noch weiter? Darüber wird sie am Mittwochabend zusammen mit Schauspielkollege Axel Stein live in der Sendung sprechen.