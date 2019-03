Evelyn Burdecki hatte mit ihrer unverstellten Art im RTL-Dschungelcamp im Nu die Herzen der Zuschauer erobert. Auch, wenn die 30-Jährige mitunter reichlich naiv rüber kam – alle mochten das an ihr. Doch Evelyn Burdecki weiß selbst, dass sie noch Einiges nachholen sollte und will. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" sprach sie mehrfach davon, dass 2019 ihr "schlaues Jahr" werden sollte. "Ich wollte ja studieren. Wenn es dann mit dem Einschreiben klappt", sagte sie im Januar gleich nach ihrer Krönung zur Dschungelkönigin live bei stern TV. "Ich will ja an die Wall Street, an die Börse. Ich werde auf jeden Fall versuchen, da ein Praktikum zu organisieren, um erstmal zu gucken, wie das ist. Man muss sich da drin ja auch erstmal wohlfühlen. Da sind ja die ganzen Fernseher. Und dann habe ich da die Kopfhörer und die ganzen Kabel – wie so ein DJ. Und dann gibt es die Aktien, die gehen hoch und runter – das kriege schon irgendwie hin", so Evelyn Burdecki zu Steffen Hallaschka. Soweit Evelyns bisherige Vorstellung von der Arbeit an der Wall Street.

Börsen-Experten beeindruckt von Evelyns Bauernschläue

Wir haben Evelyn beim Wort genommen und für sie einen viertätigen Börsen-Crash-Kurs an der Wall-Street organisiert. Immerhin haben Zuschauer sie außer zur "Dschungelkönigin" in früheren TV-Formaten bereits zur "Blitzbirne" oder "The Brain" gekürt. Nun also soll die 30-Jährige ihre ersten Schritte an der Wall Street machen. "Eine Aktie ist eine Finanze, die man kaufen kann“, lautete einer ihrer ersten Definitionsversuche auf dem Weg nach New York. Doch schon bald wird sie es besser wissen.stern TV hat die gebürtige Düsseldorferin begleitet, während sie vier Tage lang mitten in Manhattan exklusive Einblicken in die Welt der Aktien erhielt. Darunter auch Treffen mit den besten Börsen-Experten, wie der Wall-Street-Legende Peter Tuchman. Die Voraussetzungen hätten kaum besser sein können. Und tatsächlich war die Dschungelkönigin Evelyn hochmotiviert, hat fleißig gelernt und so manchen erfahrenen Börsianer mit ihrer Bauernschläue imponiert. Etwa damit, wie sie den so genannten "Schweinezyklus" erklärt: "Das ist eine Aktie, die sich die ganze Zeit dreht und nicht hoch oder runter geht." Einfach gesagt. Doch letztlich muss Evelyn Burdecki die größte Hürde noch nehmen: Sie muss sich selbst Aktion kaufen. Wo und wie wird sie das tun? Und für welche entscheidet sie sich? Das zeigt sich im zweiten Teil des Börsen-Praktikums unserer Dschungelkönigin.