Laut der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg häufen sich derzeit die Anfragen wegen Betrugsversuchen. "Die DSGVO wird zum Anlass genommen, dem Phishing-Markt mal wieder Hochkonjunktur zu verschaffen. Aktuell werden in ganz Deutschland Hunderttausende Bürger angeschrieben und zur Datenweitergabe aufgefordert", warnt Verbraucherschützer Oliver Buttler. "In den Mails geben sich die Absender dann etwa als Hausbank, Amazon oder Paypal aus und versuchen, unter dem Vorwand der DSGVO an die Nutzerdaten zu kommen, teils auch an PINs und Tans", so Buttler. Auch um einen Scan des Personalausweises wird teilweise gebeten. "Damit wird dann auf Kosten der Opfer eingekauft oder das Konto leergeräumt." Teilweise gehe es allerdings auch um harmlosere Fälle, in denen man etwa den Empfang von Newslettern "erneut" erlauben soll, die man vorher gar nicht bestellt hatte. Auch hier sollte man sich immer fragen: Kenne ich den Anbieter und will ich von ihm überhaupt Post?





Sogar die Verbraucherschützer selbst werden von den Betrügern als Druckmittel genutzt. "Da wird dann mit Musterfeststellungsklagen gedroht, wenn die Empfänger der Datennutzung nicht zustimmen. Zum einen gibt es derzeit noch keine Musterfeststellungsklage, zum anderen kann man mit dieser Klage nicht die Konsumenten verklagen, sondern viele Kunden gemeinsam ein Unternehmen."