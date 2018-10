"In zwei Monaten ist alles fertig", hatte Frank Swoboda aus Solingen seiner Frau Elke versprochen. Das war im Sommer 2003, als stern TV erstmals über das ambitionierte Ehepaar Swoboda berichtete. Damals zog die Familie, bevor es an den Hausbau gehen sollte, zunächst in eine größere Wohnung. Auch dort hatte Polizist Frank neben seinem Schichtdienst alles selbst renovieren wollen. Tatsächlich war zum Zeitpunkt des Einzugs aber kein einziges Zimmer bezugsfertig. Es war und blieb jahrelang eine Baustelle. Damit gingen die Swobodas erstmalig in die Geschichte ein: mit Deutschlands langwierigstem Umzug!

Anschließend wollten die Swobodas aber endlich ihr Eigenheim. Frank und Elke Swoboda hatten beschlossen, für sich, die vier Kinder und auch die Großeltern in kompletter Eigenregie ein großes Mehrfamilien-Haus zu bauen. Wie soll das gehen?, fragten sich 2009 nicht nur die stern TV-Zuschauer.

In Nümbrecht, 70 Kilometer von Solingen entfernt, sollte ein Holzhaus entstehen. Den Innenausbau wollte Fran Swoboda komplett selbst machen: Dämmung, Fliesen, Decken, Elektrik, Heizung – Zeit und Geld arbeiteten jedoch wieder einmal gegen die Swobodas. Dabei hatte der Familienvater dafür nur sechs Monate eingeplant – und sich gründlich verplant. Kurz gesagt: Der Traum von der großen glücklichen Familie im selbst gebauten gemeinsamen Eigenheim ist letztlich geplatzt.

Gericht verhandelt den "Fall Swoboda"

Heute, Jahre nach dem kräftezehrenden Chaos- Hausbau, wundert es wenig, wenn es zwischen dem Ehepaar Swoboda nicht mehr so gut läuft. Vielleicht hatten sie sich und der Familie einfach zu viel zugemutet. "Sehr belastend, sehr emotional, es ist alles sehr schwer", so Frank Swoboda gestern zu stern TV. "Ich empfinde immer noch Enttäuschung über viele Dinge." Die Gefühle gegenüber seiner Frau seien "nicht sehr gut". Was der Mann meint, sind die aktuellen Schlagzeilen – weniger amüsant, als die einstige Reportage über die Familie aus Solingen: Elke Swoboda (54) wird vorgeworfen, ihrem Mann Frank im August 2016 eine gefährliche Dosis eines verschreibungspflichtigen Beruhigungsmittels verabreicht zu haben. Ein Freund soll den schwer sedierten Frank Swoboda gefunden und einen Notarzt verständigt haben. Wollte Elke Swoboda ihren Mann am Ende wirklich umbringen? Derzeit muss sie sich jedenfalls vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

