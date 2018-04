Hinter jedem Bild und hinter jeder Videodatei, die sich die Ermittler des BKA tagtäglich ansehen müssen, steht ein realer Missbrauch eines Kindes. Die Beamten achten dabei auf jedes Detail, dürfen keinen Hinweis auf Täter, Opfer oder Umfeld übersehen. Der Kampf gegen die Kinderpornografie ist hart. Er bedarf besonderer Vorgehensweisen und er muss zum Teil schwierige Wege gehen.

Die Ermittler beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden, der deutschen Zentralstelle zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch, erhalten jeden Tag massenweise Hinweise auf entsprechendes kinderpornografisches Material, das im Netz aufgetaucht ist. Allein im letzten Jahr waren es 35.000 Fälle. Ein Fall, der das Ermittlungsteam in Wiesbaden schon länger beschäftigte, sorgte vor wenigen Wochen für Aufsehen: Die Polizei ging mit einem Foto des mutmaßlichen Täters Dirk K. an die Öffentlichkeit, suchte den Mann über alle Medien. Mit Erfolg: Schon einen Tag später konnte der 45-Jährige in einem Hotel festgenommen werden. Dirk K. soll zwei Kinder in zwölf Fällen schwer sexuell missbraucht und die Aufnahmen im Darknet verbreitet haben.

stern TV hat die Ermittler während der Fahndung an diesem Tag exklusiv begleitet und sich ein Bild von ihren Methoden gemacht. Welche Einblicke wir in die Arbeit gegen Kindesmissbrauch bekommen haben und wie groß der Druck und die Belastungen für die Ermittler sind, werden Jessica Meyer vom Bundeskriminalamt und Hans-Joachim Leon, der Leiter der Zentralstelle in Wiesbaden, am Mittwochabend bei stern TV erläutern.