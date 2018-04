Als Stefanie Schmode erfuhr, dass sie mit 30 Jahren schon in die Wechseljahre gekommen war, brach für sie und ihren Mann eine Welt zusammen. Die beiden hegten einen innigen Kinderwunsch, der unerfüllt bleiben sollte. Es sei denn, Stefanie Schmode würde bei einer künstlichen Befruchtung eine Spender-Eizelle eingesetzt bekommen. Doch das ist in Deutschland nicht möglich. Mediziner, die das erwägen, werden per Gesetz bestraft. Paare wie die Schmodes suchen deshalb Hilfe im europäischen Ausland wie Spanien oder Tschechien, wo eine Eizellspende erlaubt ist und auch Paaren aus Deutschland ermöglicht wird. Die Gesetzeslage hierzulande macht es den Paaren zusätzlich schwer: Die Frauen müssen während der vorbereitenden Behandlungen ihre Ärzte belügen, um sie zu schützen. "Im Vorfeld muss ich jede Menge Untersuchungen machen lassen und ich muss meine Ärzte hier in Deutschland belügen, warum ich diese Untersuchungen machen möchte", erzählt Stefanie Schmode. "Dabei fühle ich mich wie eine Verbrecherin, das ist wirklich kein schönes Gefühl." Selbst durch die Unterstützung einer Eizellspende aus dem Ausland machen sich deutsche Mediziner strafbar. "Wir können es beide nicht verstehen, dass eine Eizellspende in Deutschland nicht erlaubt ist", sagt Florian Schmode.

Nadine Kubinger und Andreas Reinhold sind diesen Weg dennoch erfolgreich gegangen: Das Paar hat vor fünf Jahren eine künstliche Befruchtung mit einer Eizellspende in Tschechien vornehmen lassen. Zuvor hatte Nadine Kubinger bereits sieben Totgeburten erleben müssen. Heute ist ihr per Eizellspende entstandener Sohn Felix vier Jahre alt und das Familienglück ist perfekt.

stern TV hat beide Paare getroffen. Live in der Sendung werden Stefanie und Florian Schmode von ihrem schwierigen Weg zur Eizellspende erzählen – und mit Steffen Hallaschka und der Pränatalmedizinerin Prof. Annika Ludwig über das Für und Wider eines solchen Verbotes in Deutschland sprechen.