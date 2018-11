Es liegt genau zehn Jahre zurück, dass die 87-jährige Lieselotte Kortüm in ihrer Badewanne tot aufgefunden wurde. Manfred Genditzki soll sie nach einem Streit dort ertränkt haben. Genditzki war der Hausmeister der Wohnanlage in Rottach-Egern am Tegernsee und ein enger Vertrauter der alten Dame.

Trotz Revisionen gegen das Urteil blieb das Gericht dabei: Manfred Genditzki hat die 87-Jährige mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und dann in der Wanne ertränkt, um die Tat zu vertuschen. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Mittlerweile sitzt Manfred Gendizki seit über neun Jahren im Gefängnis; seine Kinder wachsen bei der Mutter alleine auf. Der 58-Jährige beteuert bis heute seine Unschuld. Und tatsächlich gibt es viele Zweifel, ob er wirklich der Mörder von Lieselotte Kortüm ist. Ob er überhaupt einen Mord begangen haben könnte. Ob es überhaupt ein Mord war.

Kein Motiv und keine Beweise

Manfred Genditzki hatte kein Motiv, die Frau zu töten. Auch Beweise, die ihn als Täter hätten überführen können, fehlen in dem Fall. Das Urteil beruht auf Indizien. Dabei hatte sich der zweifache Familienvater stets rührend um die Dame gekümmert, vor allem seit dem Tod ihres Mannes. Er hatte all ihre Erledigungen gemacht, Mahlzeiten zubereitet, Arztbesuche organisiert - und sie am gleichen Nachmittag aus dem Krankenhaus abgeholt. Am Nachmittag des 28. Oktober 2008.

Nachdem Manfred Genditzki die Wohnung der 87-Jährigen verlassen hatte, könnte die noch schwache Lieselotte Kortüm ebenso einen Unfall gehabt haben. Sie könnte beim Einlassen von Wasser in die Badewanne gestürzt sein, sich am Kopf verletzt haben und dann - wie ihrer Auffindung entsprechend - voll bekleidet liegen geblieben und bewusstlos ertrunken sein. Viele glauben an diese Version, halten sie für wesentlich wahrscheinlicher und plausibler. "Im Zweifel für den Angeklagten" - dieser Rechtsgrundsatz galt in diesem Fall nicht. Um die Unschuld Genditzkis doch noch zu beweisen, müsste es ein Wiederaufnahmeverfahren geben. Die Rechtsanwältin Regina Rick setzt sich mit großem Engagement dafür ein. Denn eins steht fest: Niemals würde Manfred Genditzki einlenken, selbst wenn er damit vorzeitig aus dem Gefängnis käme.

Die ganze Geschichte des vermeintlichen "Badewannenmordes" zeigt stern TV am Mittwochabend. Live im Studio wird Steffen Hallaschka dann mit der Anwältin Regina Rick und dem Kriminalist Axel Petermann darüber sprechen, warum sie an die Unschuld Genditzkis glauben und welche Aussicht auf Erfolg ein neuer Gerichtsprozess hätte.