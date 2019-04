Der Fall liegt lange zurück und bleibt bis heute rätselhaft. Am 15. September 1981 verschwand die kleine Ursula Herrmann vorerst spurlos. Wenig später wird ihre Leiche in einer Kiste im Wald gefunden. Eine lückenlose Aufklärung gibt es bis heute nicht - aber einen Mann, der für den Tod des Mädchens im Gefängnis sitzt.

Rückblick: Ursula Herrmann ist gegen 19:15 Uhr vom Turnen mit ihrem Fahrrad unterwegs nach Hause. Sie nimmt eine Abkürzung über das Feld. Durch das Waldgebiet direkt am Ufer des Ammersees sind es nur zwei Kilometer bis zum Elternhaus in Eching. Doch die Zehnjährige kommt nie dort an. "Wir wussten nicht, was los ist. Warum kommt sie nicht nach Hause? Man macht sich alle möglichen Gedanken. Und am dritten Tag war klar, dass es eine Entführung ist", erinnert sich Ursula Herrmanns Bruder Michael, der damals 18 Jahre alt war. "Bei uns ist das passiert, was andere Leute als Krimi anschauen."

Fullscreen

Fullscreen

Ursula Herrmann wird auf ihrem Heimweg angehalten und betäubt, dann geht es etwa 800 Meter durch den Wald. Sie wird in eine Kiste im Waldboden gesetzt und vergaben. Es gibt Süßigkeiten, Getränke, Western-Hefte, Licht – das Mädchen soll offenbar dort warten. Doch das dilletantisch erdachte Belüftungssystem der Kiste versagt: Ursula Herrmann lebt nur noch kurze Zeit in der Box unter der Erde.

19 Tage nach ihrem Verschwinden wird Ursula Herrmanns Leiche gefunden. Das Mädchen hatte keine Chance. Laut Michael Herrmann habe sie davon zum Glück nichts mitbekommen, so die Erkenntnisse: "Von der Auffinde-Situation her kann man recht deutlich belegen, dass sie wohl schon betäubt in die Kiste reinkam. Es waren auch sonst keine Befreiungsspuren sichtbar. Insofern können wir davon ausgehen, dass sie von ihrem Sterben gar nichts mitbekommen hat."

Muss der Falsche seit 10 Jahren büßen?

Michael Herrmann ist davon überzeugt, dass der Mann, der für den Tod seiner Schwester im Gefängnis sitzt, nicht der richtige Täter ist. Er sucht den wahren Schuldigen. "Ich habe den Eindruck, dass die Justiz den Fall nicht wirklich aufklären will, sondern nur abschließen", so der heute 56-Jährige zu stern TV. Die Polizei tappte damals vollkommen im Dunkeln: Der Tatort wurde nicht richtig gesichert, die Ermittlungen verliefen fehlerhaft – es war sogar von einem Spurenvernichtungskommando die Rede. Jahrelang hatte die Polizei den oder die Entführer nicht ermitteln können.

Der Tod von Ursula Herrmann gilt juristisch gesehen als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge. Nach 30 Jahren drohte Verjährung. Im Februar 2009, kurz vor Ablauf dieser Frist, begann vor dem Augsburger Landgericht doch noch ein Prozess. Der Angeklagte war Werner Mazurek, ein Fernsehtechniker, der zum Tatzeitpunkt verschuldet und polizeibekannt war. müssen, um dann, so Michael Herrmann, "auf ein Diktiergerät überspielt zu werden. stern TV traf den heute 68_Jährigen im Gefängnis. Er sagt bis heute: "Ich habe keine Tat begangen. Das ist ein Politikum gewesen. Es wurde richtig Druck gemacht, nach dem Motto 'Jetzt macht was, sperrt irgendeinen ein, egal wie der heißt'." Obwohl gegen Mazurek weiter keine klaren Beweise vorlagen, wurde der Mann verurteilt. Doch selbst Ursula Herrmanns Bruder, glaubt weiter daran, dass Mazurek nicht der Täter ist, sondern andere Personen den Tod seiner Schwester zu verantworten haben.

Michael Herrmann kämpft seit Jahren dafür, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen doch noch einmal aufnimmt den Entführungsfall nach über 37 Jahren doch noch richtig aufklärt.Nun kommt wieder Bewegung in die Sache. Was die aktuellen Recherchen von Michael Herrmann ergeben haben und wie es weitergehten könnte, wird der Bruder von Ursula Herrmann am Mittwoch live bei stern TV berichten.