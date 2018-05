Für Ingeborg Schmehl ist es das Abenteuer ihres Lebens: Die 66-Jährige reist für sechs Monate nach Australien, um dort mit einer fremden Familie zu leben ubd sich um deren Kinder zu kümmern. Ohne ihren eigenen Mann und ohne ihre zwei Kinder. Ingeborg Schmehl hatte sich über eine Agentur als so genannte "Granny Au-pair" beworben – ein Konzept, das weltweit immer beliebter wird: Frauen über 50 Jahre können sich so Reiseträume erfüllen, die Welt entdecken, ihre Erfahrungen weitergeben. Und Familien bekomen gegen Kost und Logis eine Leih-Oma: ein Au-pair-Mädchen mit Lebenserfahrung. stern TV hat Ingeborg Schmehl bei ihren Reisevorbereitungen begleitet und sie auch in Australien bei ihrer Gastfamilien getroffen: Wie fühlt sich das Leben als Granny Au-pair dort an? Wie klappt es mit der Sprache?

Eine, die schon Erfahrung als Senioren-Kindermädchen hat, ist Bobby Lechner. Die 71-Jährige ist schon seit sieben Jahren als Granny Au-pair unterwegs: Thailand, Frankreich, Dubai und Kuwait – Bobby Lechner ist so schon viel rumgekommen. Was die Seniorinnen heutzutage antreibt und wie sich das Leben als Au-pair in reiferen Jahren anfühlt, werden Bobby Lechner und der Gründerin der Granny Au-pair-Agentur Michaela Hansen am Mittwochabend live bei stern TV berichten.