Es war die wohl umstrittenste Personalentscheidung im deutschen Fußball der vergangenen Jahre: Bundestrainer Joachim Löw plant in der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr mit den Weltmeistern Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng. Die Bekanntgabe des neuen Kaders vor den nächsten Länderspielen sorgte in der Fußballwelt für einige Diskussion. Neu im Team der Nationalelf sind statt der erfahrenen drei Fußballer mehrere Neulinge. Ist Löw mit dieser Entscheidung nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland der nötige Umbruch gelungen oder hat der Bundestrainer so die letzten tragenden Säulen eines schwankenden Gebäudes eingerissen?

In seiner Pressekonferenz am Freitag machte der Bundestrainer deutlich: Löw versteht die Aufregung um die Ausbootung der drei Weltmeister nicht. Am morgigen Mittwoch wird sich die „neue“ Mannschaft von Joachim Löw im Testspiel gegen Serbien erstmals beweisen müssen – vier Tage später wird es ernst: Dann startet die EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande.

Ob und wie erfolgreich Joachim Löw nach dem schlappen 1:1 gegen Serbien mit der Neuaufstellung des Kaders in der Qualifikation zur EM noch sein kann, darüber wird Steffen Hallaschka bei stern TV live mit dem Weltpokal- und Champions-League-Sieger von 2001 Stefan Effenberg, Comedian Oliver Pocher und dem Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss sprechen.