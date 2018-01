Wenn eine Saudi-Arabarin sich hinter das Steuer eines Autos setzt, ist das keine Selbstverständlichkeit. Zumindest nicht in Saudi-Arabien. Für Rana Ahmad ist dieser Wunsch in Deutschland nun endlich wahr geworden. Ein kleiner Wunsch, der immer zu ihrem großen Traum gehörte: Frei sein.

Die 32-Jährige hat eine bewegte Geschichte: Geboren in der saudischen Hauptstadt Riad, musste sie sich als Mädchen schon im Alter von zehn Jahren verschleiern: "Meine Mutter erklärte mir, dass ich jetzt kein kleines Mädchen mehr sei, sondern auf dem Weg, eine Frau zu werden. Dass ich jetzt ein Kopftuch tragen müsse. Ehe ich sie fragen konnte warum, sagte sie: 'Das ist Allahs Wille, und du weißt doch, dass er nur das Beste für dich will'," erzählt Rana

Als Atheistin verfolgt, vom eigenen Bruder bedroht

Rana Ahmad erfuhr mit 13 Jahren sexuelle Übergriffe innerhalb der eigenen Familie. "Drei Jahre nachdem ich mich zum Schutz vor den Blicken fremder Männer zu verhüllen begann, zwang mich mein Onkel – ein Mann, von dem ich glaubte, nichts fürchten zu müssen – einen Softporno zu schauen. Und er fasste dabei meine Brüste an.

Über Jahre wünschte sich Rana nur, den Schleier ablegen zu können. Sie kleidete sich heimlich wie ein Mädchen aus dem Westen und fotografierte sich auch so. Im Internet fand sie bald Gefallen an Texten verschiedener Philosophen – und wandte sich schließlich ganz bewusst vom Islam ab. Ein schwerwiegender Schritt in Saudi-Arabien, noch dazu in einer sehr gläubigen Familie. Denn: Atheisten droht dort die Todesstrafe. Rana sagt: "Ich hatte jeden Tag Angst, dass jemand bemerken könnte, dass ich keine Muslima bin." Ihr eigener Bruder bedrohte sie, unterstellte ihr zudem eine Affäre und prügelte sie schließlich fast tot: "Als ich auf dem Boden lag, trat mein Bruder mich wie ein Stück Vieh. Er schrie und schlug wie losgelöst. Ich hatte Todesangst. Er schrie: 'Ich bring dich um!'"

Buch Frauen dürfen hier nicht träumen: Mein Ausbruch aus Saudi-Arabien, mein Weg in die Freiheit. Von: Rana Ahmad und‎ Sarah Borufka, btb Verlag 2018, ISBN-10: 3442757487, ISBN-13: 978-3442757480, Preis: 16 Euro.

Der Tag, an dem ich mir den Schleier runterriss

Und so entschied sich Rana Ahmad, das Leben voller Missbrauch, Unterdrückung und Angst hinter sich zu lassen: Unter großer Gefahr floh sie in die Türkei. Dort angekommen, habe sie sich als Erstes den Schleier vom Kopf gerissen. Für die junge Frau ein Gefühl der absoluten Befreiung, sagt sie: "Es war ein so schöner Tag, dass ich ihn nicht vergessen kann." Rana kam mit einem Flüchtlingsboot weiter nach Griechenland; im November 2015 erreichte sie Deutschland über die Balkanroute.

Heute lebt die 32-Jährige in Köln und genießt das Leben, das sie selbst gestalten kann. Das Leben, von dem sie früher nur geträumt hat: Sie wohnt in den eigenen vier Wänden, kleidet und schminkt sich, wie es ihr gefällt, treibt Sport und will Autofahren lernen. In ihrem Heimatland wäre das undenkbar gewesen. Zu ihrer Familie hat sie keinen Kontakt mehr – aus Angst: "Meine Familie darf nicht wissen, wo ich jetzt bin. Ich glaube, dass sie mich töten, wenn sie mich finden. Es ist sehr gefährlich. Ich habe Angst vor meinem Bruder und meinem Onkel."

Rana Ahmads großer Traum: Eines Tages würde sie gerne Physikerin werden. Dafür lernt sie Deutsch und besucht Physik-Kurse. Doch auch in Deutschland holt sie ihr altes Leben immer wieder ein, denn in Videos äußerte sie sich kritisch über den Islam, auch bei stern TV sprach sie über die Unterdrückung der Frauen in ihrem Heimatland. Daraufhin erhielt sie unzählige Drohungen in den sozialen Netzwerken. "Es macht mich traurig, dass ich in Deutschland Angst haben muss", so die 32-Jährige, dennoch sagt sie: "Ich fühle mich, als wäre ich neu geboren." Lieber würde sie sterben, als sich wieder zu verschleiern oder zum Islam zurückzukehren.

Info Was ist aus dem Burka-Verbot geworden? Im vergangenen Jahr wurde deutschlandweit diskutiert: Sollte die Vollverschleierung in der Öffentlichkeit verboten werden? Das ist aus der Debatte um das Burka-Verbot geworden. Ein generelles Burka-Verbot im öffentlichen Raum gibt es in Deutschland nicht.

Die Vollverschleierung ist mittlerweile in bestimmten Bereichen des öffentlichen Dienstes, bei der Bundeswehr und in Gerichten verboten. Aus Identifikationszwecken können Personen dazu verpflichtet werden, ihr Gesicht zu zeigen (z.B., um bei Wahlen einen Lichtbildabgleich vorzunehmen).

Ein bundesweites Verbot für die Verschleierung am Autosteuer gilt, wenn das ganze Gesicht oder Teile wie die Augen, der Mund oder die Nase verhüllt sind. Dieses Verbot gilt neben der Verschleierung durch Burka und Niqab z.B. auch für Karnevalsmasken.

Ob ein Burkaverbot an Schulen gilt, ist Ländersache. In einigen Bundesländern, etwa Niedersachsen, ist die Vollverschleierung an Schulen verboten.

Ausnahmen der Verbote können dienstliche oder gesundheitliche Gründe sein, zum Beispiel wenn ein Infektionsschutz erforderlich ist.