Alicia ist eine der Jugendlichen, die von der Berliner Organisation "Freestyle" betreut werden. Auch sie ist ein sogenannter "Systemsprenger" – während Kindheit und Jugend durch alle Netze der Gesellschaft und alle Hilfsinstanzen gefallen. Alicia ist mit ihren 20 Jahren schwer drogenabhängig, hat Schulden und kam bereits mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt. Jetzt bekommt sie ihre vielleicht letzte Chance. Bei "Freestyle" kümmert sich ein Team von 35 Sozialarbeitern um insgesamt 97 junge Menschen wie Alicia und auch ihre Zwillingsschwester Michelle. "Sie sind gescheitert in ihrem Leben. Gescheitert an Jugendhilfeeinrichtungen, gescheitert an familiären Situationen. Wir wollen Menschen für sie sein, die ihnen zuhören, die für sie da sind", sagt der pädagogische Leiter Benjamin Zwick. Statt auf Kontrolle und Strafen setzen die Pädagogen auf Respekt und Vertrauen. Die Jugendlichen bekommen eine eigene Wohnung und werden bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt. Alicia allerdings zählt zu den besonders schwierigen Klienten. Werden die Hilfen bei ihr überhaupt greifen?

Freestyle e.V. in Berlin Dieser Verein hilft perspektivlosen Jugendlichen Die Berliner Einrichtung Freestyle e.V. wurde 2011 von Benjamin Zwick gegründet. Hier verfolgt man ein besonderes Konzept: Während viele andere Vereine die Jugendlichen in eine Gruppe integrieren und sehr strenge Regeln schaffen, bekommen die Klienten bei Freestyle direkt nach ihrer Aufnahme eine eigene Wohnung zugeteilt. Sozialpädagogen unterstützen die jungen Menschen dabei, den Weg in ein geregeltes Leben, eine Ausbildung oder einen Job zu finden. Das betrifft auch ganz alltägliche Aspekte: Je nach Jugendlichem müssen Körperhygiene, Wäschewaschen oder das regelmäßige Auffüllen des Kühlschranks erlernt werden. Die Idee hinter Freestyle: Die Jugendlichen sollen in der Lage sein, ein selbstständiges Leben zu führen. So soll verhindert werden, dass sie dauerhaft abhängig von Sozialleistungen sind oder den Staat durch Gefängnisaufenthalte finanziell belasten. Derzeit betreuen bei Freestyle 35 Sozialpädagogen 97 Jugendliche. Der Verein hat ca. 50 Wohnungen in ganz Berlin angemietet, um den Klienten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen zu Freestyle

Vor wenigen Tagen wurde der Freestyle-Leiter Benjamin Zwick zum Krankenhaus in Berlin-Kaulsdorf gerufen. Alicia wurde in die Notaufnahme gebracht. Die 20-Jährige war im Drogenrausch ausgeflippt und hatte nach einer nicht bezahlten Taxifahrt einen Polizisten verletzt. Danach bekam sie noch Wahnvorstellungen. Nach zwei Stunden kann Alicia die Notaufnahme verlassen und wird von Benjamin Zwick und ihrer Zwillingsschwester Michelle in Empfang genommen, die sich um Alicia sorgt und sich in der Nacht um das Mädchen kümmern soll.

Die beiden Schwestern haben eine Odyssee durch verschiedene Heime hinter sich und landeten schließlich beide auf der Straße. Sie haben die Schule abgebrochen, begingen Straftaten. Um Michelle kümmert sich Sozialarbeiterin Mareile Berger, die sie mehrmals in der Woche bei ihr in der Wohnung nach dem Rechten schaut und ihr helfen soll, ihr Leben in den Griff zu bekommen. "Wenn man sich Michelles bisherigen Lebensverlauf so anschaut ist ja völlig klar, dass das nicht alles funktioniert wie bei normalen 20-Jährigen. Ohne uns würde es kein Strom in der Wohnung geben, wenn es überhaupt eine Wohnung gäbe. Handyrechnungen werden nicht bezahlt und der Schuldenberg würde wahrscheinlich ins Unermessliche steigen", sagt die Sozialarbeiterin.

Mareile Berger ist auch für Schwester Alicia zuständig. Die junge Frau ist durch das Leben in Heimen und auf der Straße ziemlich hart und gefühlskalt geworden. Durch das Gassi-Gehen mit Chihuahua Leo, dem Hund einer Freestyle-Kollegin, soll die 20-Jährige lernen, sich um ein schutzbedürftiges Wesen Verantwortung zu übernehmen. Doch Alicia wird regelmäßig noch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. So landete erneut ein Schreiben eines Inkasso-Unternehmens in ihrem Briefkasten: Alicia soll endliche ihre Schulden von über 1000 Euro bezahlen. Die Schulden stammen aus ihrer Zeit als Obdachlose, als die junge Frau einfach Handyverträge abschloss und die Smartphones dann weiterverkaufte. Die 1000 Euro sind nicht ihre einzigen Schulden. Alicia wird mit 20 Jahren wohl in die Privatinsolvenz gehen müssen.

Fünf Tage später zeigt sich, dass Alicia noch größere Probleme als Schulden hat. Wegen ihrer Drogenrausch-Attacke auf den Polizisten droht ihr ein Gerichtsverfahren. Neben Psychiater und Arzt soll sich ihre Zwillingsschwester Michelle ihr vorerst annehmen. Die Mädchen werden von Freestyle-Chef Benjamin Zwick deutlich ermahnt, die Nacht ohne Eskapaden zu verbringen. Michelle nimmt mit dem Versprechen, ihre Schwester mit nach Hause zu nehmen und für Ruhe zu sorgen, eine große Aufgabe übernommen. Schon am nächsten Tag gibt es Streit. Alicia lässt sich von einem Kumpel abholen und verschwindet mit Bier und Chips. Schon fünf Tage später ist Benjamin Zwick wieder alarmiert. Wenn sich Nachbarn sich über Freestyle-Klienten beschweren, ist er der Ansprechpartner. Ein Nachbar von Alicia hat sich darüber beschwert, dass die 20-Jährige ihn die ganze Nacht mit lauter Musik terrorisiert hat. Als der Pädagoge das Mädchen damit konfrontiert, wirkt Alicia wieder zugedröhnt. Benjamin Zwick ist es langsam leid, dass die junge Frau wieder das Unschuldslamm spielt und ihm Ausreden präsentiert. Für Zwick steht fest: Wenn Alicia nicht aufwacht und diese letzte Chance, die sie bei Freestyle bekommt, endlich für sich nutzt, wird sie in ihrer Wohnung nicht bleiben können. Sie wird sie verlieren und letztlich in eine andere Betreuungsform kommen. Und dann beginnt der Teufelskreis womöglich aufs Neue.

Was bedeutet "Systemsprenger"? Mit dem wenig schmeichelhaften Begriff werden Jugendlichen bezeichnet, die bereits erfolglos durch mehrere Jugendhilfemaßnahmen, also viele Raster der deutschen Kinder- und Jugendbetreuung gefallen sind. Häufig haben sie eine psychiatrische Erkrankung und sind immer wieder von Obdachlosigkeit bedroht. in Gruppen sind Systemsprenger aufgrund gestörter Verhaltensmuster nur sehr schwer integrierbar. Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen und bildungsarmen Verhältnissen sind deutlich höher gefährdet, als Kinder aus anderen Sozial- und Bildungsschichten.