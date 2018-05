Drohen, Mobben, Attackieren – die Autorität von Lehrern scheint mancherorts nicht mehr viel zu zählen. In Deutschlands Schulen gehen sich die Schüler nicht nur gegenseitig an, auch Lehrer werden Opfer von Aggressionen und Gewalt. Das legt zumindest eine aktuelle Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) nahe, die Anfang Mai veröffentlicht wurde. Von den 1200 befragten Schulleitern berichteten demnach 48 Prozent von psychischer Gewalt, 26 Prozent sogar von körperlichen Übergriffen, die sie in den letzten fünf Jahren an ihrer Schule erlebt haben. Die meisten Tätlichkeiten soll es überraschenderweise an Grundschulen gegeben haben. Ein Fall aus Nimburg hatte vor knapp zwei Monaten viel Aufsehen erregt. Dort hatte ein Grundschüler seine Lehrerin Christine B. mit einem Messer verletzt. Bei stern TV sprach sie erstmals vor der Kamera über den Vorfall.

Lehrerverbände klagen zudem über die zunehmende Streitlust von Eltern. "Es gibt insgesamt mehr Grenzüberschreitungen", sagt auch Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Werden Schüler wirklich immer aggressiver gegenüber Lehrern? Nimmt die Verrohung an Schulen zu? stern TV hat Lehrer von Bayern bis Berlin-Neukölln getroffen und mit ihnen über ihren Arbeitsalltag gesprochen – wie die Beamten ihren Beruf erleben und ob sie sich zunehmend von Schülern und Eltern bedroht fühlen: Mittwoch live bei stern TV. Im Gespräch mit Steffen Hallaschka werden sich Udo Beckmann, der Vorsitzende des Lehrerverbandes VBE und Karoline Pocko-Moukoury, die Schulleiterin einer Grundschule in Berlin-Neukölln, zur aktuellen Situation an den Schulen äußern.