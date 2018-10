Eine Stadt ist in Aufruhe. Freiburg wird dieser Tage erneut zum Schauplatz einer Dauerdebatte in Deutschland, die regelmäßig aufflammt, wenn Gewalttaten mutmaßlich von Flüchtlingen verübt wurden. Bereits vor zwei Jahren war am Fall der vergewaltigten und ermordeten Studentin Maria L. in Freiburg die Diskussion entfacht. Jetzt schockiert die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen.

Die junge Frau soll in der Nacht auf den 14. Oktober in einem Freiburger Club ein Getränk von einem Unbekannten erhalten haben. Als sie die Diskothek wenig später in Begleitung des Mannes verließ, soll es in einem nahe gelegenen Gebüsch zum sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Studentin soll zu diesem Zeitpunkt bereits wehrlos gewesen sein. Anschließend sollen sich weitere Männer an der Frau vergangen haben. Aufgrund einer Anzeige am 14. Oktober hat eine Ermittlergruppe der Freiburger Polizei acht Männer ausfindig gemacht und als mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen: ein Deutscher, ein Iraker, sechs Syrer. Alle zwischen 19 und 29 Jahren. Die Festgenommenen seien der Polizei zum Teil wegen anderer Straftaten bekannt, wie die Behörde bekannt gab. Es könnten noch weitere Männer an der Tat beteiligt gewesen sein. Gegen einen der Festgenommenen habe bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Deliktes bestanden, bestätigte das Innenministerium in Stuttgart. Doch aus ermittlungstaktischen Gründen sei er noch nicht vollstreckt worden.

Seit der Fall vor wenigen Tagen öffentlich wurde, wird nicht nur in Freiburg wieder diskutiert: Was muss innenpolitisch passieren, um derartige Vorfälle zu verhindern? Wie gehen wir gesellschaftlich damit um? Die AfD rief kurzerhand zu einer Demonstration auf, der sich am Montagabend rund 500 Bürger anschlossen. Auf der anderen Seite demonstrierten weitere 1.500 Menschen: gegen das politische Instrumentalisieren von schweren Straftaten und gegen sexualisierte Gewalt – unabhängig von der Herkunft der Täter.

