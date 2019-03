Schon vorher stand fest, dass es ein emotional stark aufgeladenes Spiel werden würde: Der Hamburger SV und der FC St. Pauli - in dieser Saison beide Mannschaften der 2. Bundesliga - sollten vorletzten Sonntag in einem Stadtderby aufeinander treffen. Von beiden Seiten rückten mehrere Tausend Fans zum Spiel an. Hamburg im Ausnahmezustand. Die Polizei wappnete sich mit Wasserwerfern, Panzerwagen, Hubschraubern und 1500 Beamten, um Ausschreitungen zwischen den rivalisierenden Fanlagern rund um das Stadion am Millerntor zu unterbinden. Um aggressive Fans auseinander halten zu können, setzte die Polizei auch ihre Reiterstaffel ein. Wir haben das Team um Staffelleiterin Dörte Thies an diesem Tag mit der Kamera begleitet.