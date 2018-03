Unser Smartphone begleitet uns nahezu rund um die Uhr. Kein Wunder, dass wir diesen Gegenstand so wertschätzen und dabei immer tiefer in die Tasche greifen, wenn es um Funktionalität und Design geht. Noch dazu werden die Geräte auch von sich aus immer größer und teurer. Aber auch besser? Im Hinblick auf die Bruchsicherheit vermeintlich nicht – ein großes Ärgernis: Neue Erkenntnisse der Stiftung Warentest zeigen, dass viele Handys der neuesten Generation ziemlich zerbrechlich sind. Die Tester haben die Smartphones in einer eigens edafür entwickelten "Falltrommel" immer wieder gedreht und bis zu 100 Mal aus unterschiedlichen Winkeln aufprallen lassen. Ein echter Härtetestg, der Aufschluss geben sollte, was die Geräte im Alltagsgebrauch verkraften.

Aber wie steht es um die älteren Geräte? Waren Smartphones der vorherigen Generation bruchsicherer und überhaupt unempfindlicher? Das hat sich IT-Experte Tobias Schrödel gefragt und wird einige ältere Modelle live in der Sendung auf ihre Robustheit überprüfen: Mittwochabend bei stern TV.