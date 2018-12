Jeder Harzt IV-Empfänger in Deutschland hat seine eigene Geschichte und seine individuellen Lebensumstände. stern TV traf Betroffene, die in ganz unterschiedlichem Maße von Armut, Grundsicherung oder Sanktionen betroffen sind. Sandra Schlensog etwa lebt von Hartz IV. Die 40-Jährige ist gelernte Bürokauffrau, rutschte durch eine gescheiterte Selbstständigkeit vor fünf Jahren erstmals in Hartz IV. Seitdem findet sie keinen richtigen Job mehr. Die Alleinerziehende muss für sich und ihren Sohn jeden Cent umdrehen, sagt sie. Das Kindergeld in Höhe von 194 Euro wird unter Hartz IV als Einkommen angerechnet und abgezogen. Nach Abzug aller Kosten wie beispielsweise einem Internetanschluss blieben ihr nur 159,26 Euro zum Leben, so Sandra Schlensog. Sie halte das System für überholt und fordert eine Grundsicherung statt Hartz IV.

Wenn es nach den Plänen von SPD und Grünen geht, soll Hartz IV tatsächlich abgeschafft werden. Statt Regelsatz gäbe es eine Art Grundeinkommen für Arbeitslose. Sanktionen und Pflichttermine beim Amt sollen dann der Vergangenheit angehören. Annika Strätz und Jens Jahn halten das für richtig. Die Beiden leben zusammen und haben zwei Kinder. Da Annika Strätz einen Job in der Altenpflege hat, werden vom Hartz IV-Satz ihres Partners Teile einbehalten. Auch das Kindergeld, das das Paar erhält, wird dagegen gerechnet - für das Paar vollkommen unverständlich. Wenn es gegen Jens Jahn aus fragwürdigen Gründen Sanktionen gibt, reicht das Geld für die vierköpfige Familie nicht mehr. "Diese Sanktionen werden viel zu schnell und drastisch verhängt", sagt Jens Jahn. Doch ist ein Grundeinkommen, wie es derzeit diskutiert wird, die Lösung? "Sie fördert die Faulheit der Leute", findet Adrian Bohlmann. Für ihn und seine Frau hat das System Hartz IV langfristig funktioniert, und beide fanden dadurch letztlich wieder einen Job. Heute brauchen sie Hartz IV nur noch zum Aufstocken - und kommen damit gut aus, sagen sie.

Wie gerecht ist das System hartz IV und wie könnten Alternativen wie eine Grundsicherung funktionieren? Darüber wird Steffen Hallaschka am Mittwochabend mit dem ehemaligen Arbeitsagentur-Chef Heinrich Alt, mit Helena Steinhaus von der Initiative sanktionsfrei.de und dem Ehepaar Bohlmann sprechen.