Er ist leidenschaftlicher Hip-Hopper und Inklusionsbeauftragter der Stadt Kehl. Und Nicolas Uhl ist behindert. Durch einen seltenen Gen-Defekt, genannt diastrophische Dysplasie, ist er mit einer Art Kleinwüchsigkeit geboren; besonders seine Gliedmaßen sind kaum gewachsen. Doch das bedeutet nicht, dass er nicht trotzdem alles machen kann, so sein Credo: zum Beispiel als Rapper die Welt aufklären. Er nennt sich "Drive By" und schreibt Songs über seine Behinderung, nimmt sich als Betroffenen dabei auch selbst gerne auf die Schippe.

stern TV hat den 27-Jährigen im Alltag begleitet und war beim Release-Konzert seines Albums "Roll to the beat" dabei. Live in der Sendung wird Nicolas Uhl erzählen, wie er mit seiner Behinderung umgeht und was es ihm bedeutet, sich mittels der Musik auszudrücken.