Du bist häßlich und nichts wert! / Du dumme Schlampe! / Arrogante Göre! / Du talentfreies Stück Scheiße - das sind nur einige und nicht einmal die schlimmsten Kommentare, die Lena Meyer-Landrut neben ihren Postings auf ihren Social Media-Profilen lesen muss. Und nicht nur sie. Denn: Cyber-Mobbing ist ein verbreitetes Problem, das viele kennen und viele tief trifft: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre kein Problem für mich. Das ist ein Riesenproblem gewesen", erzählt die 27-Jährige. Schon seit dem Beginn ihrer Karriere, mit dem Sieg des Eurovision Song Contests 2010, sieht sich Lena fast tagtäglich übelsten Hasskommentaren und Beleidigungen ausgesetzt. Wer in der Öffentlichkeit steht, muss das aushalten? Aber warum eigentlich? Was ist in die Menschen gefahren, dass sie andere derart ungeniert und aggressiv angehen - bloß, weil es das Internet ist?



In den sozialen Netzwerken wird zunehmend geschimpft, gehasst und offen beleidigt. Ausrufezeichen sind fast schon inflationär. Häufig geht es auch weit unter der Gürtellinie, und das von Menschen, die man gar nicht kennt. Lenas Foto, mit dem sie Anfang November auf das verbreitete Problem Internet-Mobbing aufmerksam machen will, hatte nach nur einem Tag weit über 100.000 Likes und rund 2000 Kommentare. Auch ihr neuer Song "Thank you" ist eine Reaktion auf die Angriffe im Internet. Er ist eine Kampfansage an Menschen, die einen runtermachen, einem das Herz brechen. Die Sängerin hatte sich schon früher mehrfach gegen Mobbing und Hass eingesetzt.

Live bei stern TV wird Lena Meyer-Landrut mit Steffen Hallaschka darüber sprechen, warum die Hasskommentare gegen sie auch Einfluss auf ihr Verhalten im Netz und ihre Zurückhaltung in der Öffentlichkeit in den letzten Monaten hatten.