Bei stern TV sprach Jenny Elvers ehrlich über ihre Alkoholsucht. Unter anderem räumte sie ein, ihr Umfeld lange getäuscht zu haben, um nach außen die funktionierende Frau, Schauspielerin und Mutter zu sein. "Als Alkoholikerin wird man zur Meisterin der Täuschung", so Elvers. Und in den Momenten sei man sich seiner Sucht durchaus bewusst. "Der Kopf weiß es." Deshalb wolle sie ihr Umfeld in der Hinsicht in Schutz nehmen. "Es ist meine Schuld, ich habe getrunken", so Elvers. "Es hat mich keiner dazu gezwungen."