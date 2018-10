Renovierungen, Schönheitsreparaturen, Rauchen, Tierhaltung: In den meisten Mietverträgen finden sich zu diesen Punkten eindeutige Vorschriften seitens Vermieter. Dabei sollen die größtenteils ungültig sein, heißt es jetzt vom Deutschen Mieterbund: 90 Prozent aller Mietverträge in Deutschland sollen Klauseln enthalten, die gesetzlichen Vorgaben und Mieterrechten widersprechen. Florian Bosen etwa hat für seine beiden kleinen Hunde von seinem Vermieter extra eine Sondergenehmigung eingeholt. Dabei wäre die Haltung gerade dieser Hunde in seiner Wohnung auch ohne Ausnahmeregelung gestattet, sagt Hans Jörg Depel vom Mieterverein Köln. Auch Angaben zur Wohnungsgröße oder zu Kündigungsfristen entsprächen oft nicht den gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Bei der aktuellen Lage auf dem Wohnungsmarkt stellen Mieter ihre Rechte und Ansprüche jedoch häufig zurück - glücklich, überhaupt eine Wohnung gefunden zu haben. "Der Vermieter stellt die Bedingungen und damit hat er auch die Macht, den Vertrag so zu gestalten, wie er das möchte", erklärt Mietrecht-Expertin Dr. Britta Schön vom Verbrauchermagazin Finanztip. "Der Mieter muss das dann so akzeptieren. Deshalb gestaltet der Vermieter den Vertrag häufig einfach zu seinen Gunsten." stern TV hat Mieter zu ihren Erfahrungen befragt. Die meisten beugen sich offenbar den Vorschriften ihrer Vermieter, dabei sei das mit einer einfachen Überprüfung zu umgehen, so der Mieterbund. Welche Regelungen müssen Mieter befolgen - und welche nicht? Und wie kann man sich in Einzelfällen wehren? Diese und weitere Fragen klärt Britta Schön am Mittwochabend live in der Sendung.