Angriff der Laubbläser - jetzt schlagen wir zurück!

Kaum werden die Bäume kahler, beginnt das nervige, immer gleiche Dröhnen der Laubbläser. Viele dieser motorisierten Geräte sind einzeln schon bis zu 115 Dezibel laut - so laut wie ein Presslufthammer. Und allen Ernstes setzen auch immer mehr Privatmenschen eigene Laubbläser ein, um ihre Auffahrten und Gärten von Laub zu befreien. stern TV hat sich gefragt, warum das eigentlich erlaubt ist? Denn Rasenmäher etwa dürfen nicht lauter als 88 Dezibel laut sein, das Geräusch eines Staubsaugers wird offiziell unter 80 Dezibel geregelt. Reporter Hinrich Lührssen hat die Verantwortlichen in dieser Frage mit einem Laubbläser besucht und vor dem Umweltbundesamt in Berlin engagiert und mit bester Absicht für Ordnung gesorgt. Die urkomischen Reaktionen und die Aufklärung darüber, ob Laubbläser wirklich besser und schneller sind, als der gute alte Rechen, sehen Sie in der Sendung am Mittwochabend.

