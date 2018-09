Der tiefe Fall von Ex-Radprofi Jan Ullrich (44) ist seit Wochen in den Medien: Prügeleien, Drogen- und Alkoholexzesse. Immer wieder gab es neue Schlagzeilen. Jan Ullrichs Absturz fand öffentlich statt. Wer sein Leben als Prominenter nicht im Griff hat, wird es schwer haben, wieder zurück zu kommen, weiß auch Jenny Elvers. Die Schauspielerin wurde in den 90er Jahren wie aus dem Nichts berühmt, war auf den roten Teppichen Deutschlands zu Hause – bis auch ihr Absturz öffentlich wurde. Nach einem Auftritt in der Sendung "Das!" beim NDR 2012 wusste wohl jeder, dass Jenny Elvers unter Alkoholsucht litt. Doch wie konnte es passieren, dass sich Jenny vor den Augen von Mann, Freunden und Öffentlichkeit fast zu Tode trank?

Die damals 42-Jährige verbrachte zwölf Wochen in der "My Way Betty Ford Klinik" in Bayern, um vor allem den körperlichen Entzug zu schaffen. In der gleichen Klinik ist nun auch Jan Ullrich, um sich seiner Sucht zu stellen. Besonders wichtig sei es, so Elvers, "dass man sich wirklich helfen lassen will und dass man einen Therapeuten findet, mit dem man gut zusammenarbeiten kann." Jenny Elvers scheint ihre Sucht überstanden zu haben und will auch beruflich wieder auf die Beine kommen. Über ihre Anfangsjahre, ihr Luderimage und ihre schwere Zeit der Alkoholsucht hat die 46-jährige Lüneburgerin nun ein Buch mit dem Titel "Wackeljahre" geschrieben. Live in der Sendung wird Jenny Elvers mit Steffen Hallaschka über ihre bewegte Vergangenheit, ihr neues ganz anderes Leben und ihre Erfahrungen mit einem öffentlichen Absturz sprechen.