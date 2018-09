Dass ausgerechnet sie zwischen Neonazis und bekannten Größen der rechtsextremen Szene stehen würde, hätte Antonia Yamin selbst am wenigsten erwartet. Die Journalistin hat es trotzdem gewagt. Antonia Yamin ist Jüdin, stammt aus Israel – und ist freiwillig auf ein "Nazi-Festival" gegangen, um das, was dort passiert, zu dokumentieren. Die 30-Jährige erlebte eine Versammlung aus NPD-Politikern, Neonazis, Holocaustleugnern und antisemitischen Verschwörungstheoretikern, doch auch Kinder, Jugendliche und Menschen, die sie auf den ersten Blick gar nicht dort vermutet hätte, besuchten das mit mehr als 2000 Menschen erschreckend große Festival dieser Art. Es war aber nicht das einzige im letzten Jahr.

Rechte Konzerte boomen in Deutschland derzeit: Allein 2017 gab es bundesweit 259 derartige Veranstaltungen. Von kleinen, konspirativen Konzerten bis hin zu Großveranstaltungen oder ganzen Festivals mit entsprechenden Ansprachen und Auftritten neonazistischer Bands. Insbesondere in Ostdeutschland nimmt die Zahl zu. Thüringen soll sich in den vergangenen Jahren zum Zentrum für Konzerte mit rechtsextremistischem Hintergrund entwickelt haben. Laut Verfassungsschutzberichten liegt das Bundesland mit 39 Musikveranstaltungen auf Platz 1: "Thüringen ist für Neonazis hochattraktiv, weil dort der staatliche Verfolgungsdruck fehlt", beklagt der Journalist Thomas Kuban, der bereits seit 15 Jahren verdeckt in der Nazi-Szene recherchiert und auf einigen dieser Konzerte mit versteckter Kamera gefilmt hat. Dutzende Neo-Nazis zeigen dort ungestört den Hitlergruß. Bei einem Konzert in Kirchheim im August habe er erneut feststellen können, wie sicher sich die Rechtsextremisten inzwischen fühlen. Wenn diese Leute unter sich sind, zeige sich ihr ganzer Hass, so Kuban: "Sie wissen, dass sie hemmungslos Straftaten begehen können, ohne dass die Polizei eingreift."

Antonia Yamin traf am Rande des Festivals in Themar auch auf Szenegrößen – mit einem Fazit: "Die wollen ihr altes Deutschland zurück. Die wollen Deutschland nur für Deutsche, wo keine Flüchtlinge leben, keine Juden", so die Israelin. "Die sind, wer sie sind. Das sind halt echte Neo-Nazis."

Was passiert dort im neonazistischen Untergrund? Warum greifen Polizei oder Verfassungsschutz bei derartigen Veranstaltungen nicht hart durch? stern TV beleuchtet gemeinsam mit Thomas Kuban und Antonia Yamin die Szene der Nazi-Konzerte. Welche Situationen sie auf dem Festival erlebt hat und was Antonia Yamin antreibt, wird sie im Live-Gespräch mit Steffen Hallaschka erzählen.