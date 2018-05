Die ersten drei Monate einer Schwangerschaft, auch Trimester genannt, sind besonders anfällig für Störungen. In dieser Zeit entwickeln sich die Organe, und die Plazenta übernimmt die Versorgung des Fötus. Stirbt das Kind in diesem Zeitraum, handelt es sich um einen sogenannten Frühabort - eine Fehlgeburt in der Frühschwangerschaft. In etwa 50 bis 70 Prozent der Fälle sind dafür Auffälligkeiten bei der Chromosomenzahl des Embryos verantwortlich.

Spätere Fehlgeburten zwischen der 12. und 22. Schwangerschaftswoche werden als Spätabort bezeichnet. Die Geburt des toten Kindes wird entweder medikamentös eingeleitet oder erfolgt spontan. Ursachen können eine Schwäche des Muttermundes, Infektionen, Schadstoffe oder Hormonstörungen sein. Treten Fehlgeburten häufiger auf, sprechen Mediziner von habituellen Aborten. Als Auslöser kommen Immunerkrankungen oder Anomalien der Gebärmutter infrage.

Babys, die bereits über 500 Gramm wiegen und tot zur Welt kommen, gelten als tot geborene Kinder, so genannte Sternenkinder. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind Jungen davon etwas häufiger betroffen als Mädchen. Das Verhältnis beträgt 52 zu 48 Prozent.