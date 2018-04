Bis zur Geburt ihrer zweiten Tochter war das Leben von Andrea Dahm nahezu perfekt. Sie ist glücklich verheiratet, erfolgreich im Job und war stets kerngesund. Auch die zweite Schwangerschaft verlief problemlos. Tochter Charlotte kam am 14. März 2016 gesund zur Welt. Doch nach dem geplanten Kaiserschnitt kam es bei Andrea Dahm zu schwerwiegenden Komplikationen, vermutlich einer so genannten Fruchtwasser-Embolie. In der Folge mussten Mutter beide Hände und Füße amputiert werden, um ihr Leben zu retten. "Ich hatte ein wahnsinniges Pech, die Folgen, die ich habe, sind selten, weil es die meisten nicht schaffen", sagt Andrea Dahm. Eine Fruchtwasser-Embolie endet fast immer tödlich. Überhaupt ist es äußerst selten, dass während oder nach der Geburt Fruchtwasser in die Blutbahn der Mutter gelangt; statistisch gesehen passiert das nur einmal bei 20.000 Geburten.

Auch Andrea Dahm entging nur knapp dem Tod: Sie hatte starke innere Blutungen, ihr Herz blieb mehrfach stehen, so dass sie reanimiert werden musste. "Ich habe insgesamt über 50 Blutkonserven gebraucht", erzählt Andrea Dahm. Am Ende konnten die Ärzte zwar ihr Leben retten, nicht aber ihre Füße und Hände, die während ihres Lebenskampfs nicht ausreichend durchblutet worden waren.

Doch die 38-Jährige hat ihren Lebensmut nicht verloren. Trotz ihres mehrfachen Handicaps meistert sie ihr Leben als Mutter und Ehefrau tapfer und zuversichtlich. Bereits vor einem Jahr war Andrea Dahm bei stern TV zu Gast und erzählte von den Herausforderungen ihres neuen Lebens. Seitdem hat die 38-Jährige enorme Fortschritte gemacht: Sie kann sich endlich mithilfe ihrer Prothesen völlig eigenständig um die zwei Kinder kümmern, kann wieder alleine mit Freundinnen unterwegs sein und sogar Fahrrad und Auto fahren. Wie die 38-Jährige ihren Alltag meistert und welchen Herausforderungen sie sich noch stellen will, werden Andrea Dahm und ihr Mann Roland am Mittwoch live bei stern TV erzählen.