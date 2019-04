Seit der Behandlung einer Blasen- und Nebenhöhlenentzündung leidet Birgitta Anton unter Angstattacken, chronischem Muskelabbau und einem vollkommen zerstörten Verdauungssystem. "Weil meine Magen-Darm-Passage nicht mehr funktioniert, kann ich nicht mehr normal essen und trinken und habe unvorstellbare Schmerzen", berichtet die Konstanzerin. Der massive Nährstoffmangel habe dazu geführt, dass ihr Haare und sogar Zähne ausfielen, und sie habe "sämtliche hormonelle Störungen". Birgitta Anton führt ihre Probleme auf die Nebenwirkungen des Antibiotikums zurück, das ihr vor drei Jahren wegen der Entzündungen verordnet wurde: Ciprofloxacin. Dieses gehört zu der Gruppe der so genannten Fluorchinolone. Das sind Breitband-Antibiotika, die eigentlich nur bei besonders komplizierten bakteriellen Infektionen verschrieben werden. Etwa in bedrohlichen Fällen, in denen kein anderes Antibiotikum anschlägt. Experten sprechen deshalb auch von "Reserveantibiotika". Dennoch werden die Fluorchinolone von Ärzten oftmals zu leichtfertig verordnet. Und offenbar geht es tausenden Patienten in Deutschland wie Birgitta Anton: Sie erlitten nach der Einnahme eines solchen Antibiotikums unter anderem Sehnenrisse, Nierenschäden oder bekamen Depressionen. Die Nebenwirkungen können enorm sein.

Verschreibungspraxis gefährdet wertvolle Ressourcen

Der Marktanteil dieser Antibiotika liegt bei rund 16 Prozent – und damit viel zu hoch, sagt der Pharmakologe Prof. Gerd Glaeske. "Wir haben die in den 80er-Jahren noch Panzerschrankantibiotika genannt, weil die nur rausgenommen wurden, wenn man eine gefährliche Infektion anders nicht in den Griff bekam. Diese Reserveantibiotika kann man aber schon lange nicht mehr so nennen. Wir sind uns alle darüber einig, dass man diese Mittel unbedingt braucht – aber eben nicht für Indikationen, die wir mit anderen Antibiotika behandeln können."

In einer Studie über Blasenentzündungen an Glaeskes Institut der Universität Bremen kam Erschreckendes ans Licht: Wenn Frauen im Fall einer Blasenentzündung Antibiotika verschrieben wurden, waren es in der Hälfte aller Fälle Fluorchinolone. Gerd Glaeske kritisiert die Verschreibungspraxis mit den spezifischen Antibiotika, er sagt: "Die Aufklärung über Arzneimittel ist lückenhaft. Ein Arzt müsste die Nebenwirkungen ansprechen. Das passiert viel zu selten. Und ein Arzt kann sich nicht darauf berufen, dass der Patient sich selbst informieren muss."

Warum werden Fluorchinolone in Deutschland millionenfach verschrieben, obwohl sie laut Experten nicht bei leichten Infektionen eingesetzt werden sollten, sondern als letztes Mittel bei schwerwiegenden Krankheiten? Darüber wird bei stern TV live in der Sendung diskutiert.