Die ersten Beweisfotos sind bereits eingetroffen. Ob das Auto einer Frau oder einem Mann gehört - wir können es jeweils nur vermuten. Der Facebook-Post zu unserem Aufruf jedenfalls hat mit über 20.000 Kommentaren innerhalb eines Tages eine fast explosive Debatte angestoßen: Sind Männerautos die dreckigsten, oder neigen doch eher Frauen dazu, ihren Wagen zu vermüllen? Wem mag Deutschlands Dreckskarre Nummer 1 gehören?

Männer oder Frauen: Wer schlampt mehr mit seinem Auto? Wer schlampt mehr mit seinem Auto? Männer Frauen

Beweisfotos gesucht: Nominieren Sie eine "Dreckskarre"!

Bei uns dürfen Sie also ungeniert jemanden verpetzen. Und keine Bange, dem Betroffenen wird nichts passieren, jedenfalls droht nichts Schlimmes. Aber wir wollen wissen: Wessen Auto würden Sie zur Wahl von Deutschlands Dreckskarre Nummer 1 nominieren? Und: Sind es am Ende die Frauen-Autos oder die der Männer, die bei den Beweisfotos überwiegen? Sie kennen jemanden - oder wollen Ihr Auto vielleicht gleich selbst nominieren? Dann schicken Sie uns ein Bild davon: per E-Mail an dreckskarre@sterntv.de oder hier per Upload: