Es sind nicht nur die Zustände der Wohnungen an sich. Die Bewohner werden mit den Problemen regelrecht sich selbst überlassen. Sie haben nur zweimal pro Woche überhaupt die Möglichkeit, sich zu waschen und zu duschen. Wer einmal in dem Notwohngebiet in der Engerländerstraße von Kitzingen landet, kann diesem Leben dort kaum noch entkommen. Darunter leidet auch Jessica Hölldobler, die dort eigentlich vorübergehend eingezogen war. Die Frau hat 17 Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet, doch sie kann keinen neuen Job. Das läge vor allem an ihrer Wohnsituation, sagt die 35-Jährige: "Man muss in diesem Beruf adrett und sauber sein und eine Möglichkeit haben, sich reinigen zu können. Und das ist unter diesen Umständen nicht gegeben." Wer keine Dusche hat, ist auf die Begegnungsstätte "Wegweiser" angewiesen, wo die Bewohnern der Notunterkünfte sich ab und zu duschen können. Dort gibt es aber pro Woche nur ein Zeitfenster von viereinhalb Stunden, in dem die mehr als 100 Anwohner das Angebot nutzen könnten. Und das ist nicht das einzige Problem, dass die Bewohner in der Egerländerstraße haben.



Wie kann es mitten in Deutschland zu derart katastrophalen Zuständen kommen? und warum sorgt die Stadt nicht für bessere Bedingungen? Das wird in der Sendung unter anderem die Stadträtin Andrea Schmidt erklären müssen.