Alleine unterwegs in der Wildnis - für Katharina Gröne sollte es das Abenteuer ihres Lebens werden: Der bekannte, höchst anspruchsvolle Fernwanderweg entlang der Westküste der USA von der mexikanischen hoch zur kanadischen Grenze. Fünf Monate war die Münchenerin auf dem Pacific Crest Trail unterwegs, hatte 4.000 Kilometer geschafft - eine Wahnsinnsleistung. Vor zwei Wochen nahm das Abenteuer ein jähes Ende.

Ende Oktober liegt das letzte Teilstück vor ihr: nur noch 200 Kilometer. Aufgeben kommt für die 34-Jährige nicht in Frage. Auch nicht, als sie die Amerikanerin Nancy trifft und mit ihr einige Meilen gemeinsam läuft. Doch dann bricht Nancy die Wanderung ab, sie fürchtet einen aufkommenden Schneesturm. Das vor Katharina liegende Stück ist das riskanteste: hoch gelegen, schwierige Pfade, unvorhersehbares Wetter. Die Amerikanerin will Katharina vom Weitergehen abbringen, es sei zu riskant. Doch die Münchenerin will das letzte Teilstück noch schaffen. Katharina läuft unbeirrt weiter - bis das Wetter tatsächlich umschlägt. Außer ihr ist kein Wanderer mehr unterwegs. Die 34-Jährige ist allein. Mitten im Kaskadengebirge, bei Schneetreiben und eisigen Temperaturen. Katharina Gröne harrt tagelang im Schneegestöber aus, unter einer Plane in eine Decke gewickelt, durchnässt, kraftlos, ohne Hoffnung. Sie hat Erfrierungen an den Füßen. "Es ging immer weiter bergab mit mir. Mein Körper wurde schwächer und schwächer." Verzweifelt spricht sie Abschiedsnachrichten an ihre Eltern auf ihr Handy. Hier und jetzt würde ihr Lebensabenteuer enden - mit ihrem Tod.

Doch die Amerikanerin kann Katharina nicht vergessen: Warum hat sie keine Nachricht mehr von der Deutschen bekommen, nichts mehr von ihr gehört? Nach fünf Tagen alarmiert Nancy die Bergrettung. Ein Helikopter fliegt das Gebirge ab, ohne genau zu wissen, wo man suchen soll. In einer dramatischen, letzten Suche finden sie Katharina. In allerletzter Minute, dank Nancys Initiative. Ihre ganze Geschichte wird Katharina Gröne am Mittwochabend bei stern TV erzählen können. Welch ein Glück!