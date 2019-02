15.000 Kilometer auf dem Fahrrad, 414 Tage in den Weiten Afrikas, 15 Länder: Anselm Pahnke radelte in gut einem Jahr von Südafrika nach Ägypten. Er durchquerte unter anderem Botsuna, Namibia, Malawi, Ruanda, Tansania, Kenia und Äthiopien. Immer nur mit seinem mit 70 Kilogramm Gepäck und einem Zelt beladenen Fahrrad. Aber warum? Eigentlich wollte er das Land aufgrund seines Studiums der Geophysik erkunden und mehr über den Kontinent erfahren – und, so sagt er, weil in Afrika die Wiege der Menschheit zu finden sei. Dass es sich noch immer überwiegend um Entwicklungsländer handelt, erfuhr Anselm Pahnke oftmals am eigenen Leib. Er tat Dinge, die andere als vollkommen naiv und unvernünftig bezeichnen würden. Ganz abgesehen davon, dass er fast nur in der Wildnis zeltete. Allein. Doch Pahnke hatte fast immer Glück, selbst als Löwen um sein Zelt schlichen, er mit einer Kalaschnikow bedroht oder in Ägypten verhaftet wurde. Er aß nur das, was er fand oder für ein paar Euro auf einheimischen Märkten auftreiben konnte, ernährte sich von Kartoffeln, Haferflocken, Früchten, Gemüse und Reis. Sein Wasser kaufte er aus Prinzip nicht, sondern holte es dort, wo es die Einheimischen auch bekamen: am Brunnen. Selbst als ihn Malaria und Typhus erwischten. Auf seiner Reise lernte er die unterschiedlichsten Menschen kennen. Er entdeckte unglaubliche Landschaften, traf auf wilde Tiere und lernte das Fürchten.

Am Ende war es eine Reise zu sich selbst, sagt er. Mit seiner kleinen Sony-Kamera hielt er die bewegendsten Momente fest – für sich als Videotagebuch. Dass ihm dabei großartige Szenen und Impressionen gelungen sind, habe er selbst erst viel später festgestellt. Und so ist aus den Aufnahmen des 29-Jährigen jetzt der eindrucksvolle Dokumentarfilm "Anderswo. Allein in Afrika" entstanden, der derzeit in vielen Programmkinos zu sehen ist. stern TV hat Anselm Pahnke getroffen und hat die spektakulärsten Filmaufnahmen der großartigen Reise im Video.

Anderswo. Alleine in Afrika: Atemberaubende Bilder von der Durchquerung Afrikas mit dem Fahrrad Fullscreen

Weitere Informationen und Termine/Orte der Filmvorführungen finden Sie auf der Internetseite zum Film