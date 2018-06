Gesundheitsminister Jens Spahn will deutschlandweit mehrere tausend neue Pflegekräfte einstellen, und damit der Misere im Gesundheitssystem begegnen. Aber entspricht sein Plan dem tatsächlichen personalmangel? stern TV hat den Alltag in einer Pflegeeinrichtung mit der Kamera begleitet, sowohl in der Normal- wie auch in der Intensivpflege. Die Krankenschwester Jana Langer spricht von einem "menschenunwürdigen System" der Pflege in Deutschland und hat sich mit einem ernsten Brief an Gesundheitsminister Spahn gewandt: Der Mensch ist die Ware und wird auch so behandelt, bemängelt die Fachkraft in ihrem Schreiben. Über den wirklichen Pflegenotstand in Deutschland wird Steffen Hallaschka in der Sendung mit Prof. Dr. Christian Karagiannidis, dem leitenden Oberarzt am Krankenhaus Merheim der Kliniken Köln, mit der Krankenschwester Petra Büttner und mit der CSU-Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner diskutieren.