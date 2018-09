Dass er sportinteressiert ist und auch für so manchen Quatsch zu haben, dürfte von Matthias Opdenhövel bekannt sein. Um sich selbst fit zu halten, geht der Sportmoderator und Show-Kommentator aber nicht etwa ausschließlich zum Kicken auf den Bolzplatz. Er betreibt Pilates. Und zwar auf die männliche Art. Pilates, so Opdenhövel, habe völlig zu Unrecht den Ruf, ein lahmer "Pillepalle"-Sport zu sein. "Das ist das beste Ganzkörpertraining, das ich kenne", so der 48-Jährige.

Pilates zählt wie Yoga seit einigen Jahren zu den besonders gesundheitsförderlichen Bewegungsprogrammen, wird aber hauptsächlich von Frauen wahrgenommen. Dabei ist Pilates – eine Mischung aus Gymnastik, Stretching und Kraftübungen – durchaus nicht nur auf Frauenkörper ausgelegt. Haltung, Beweglichkeit und Balance, das sind auch für Männer erstrebenswerte Ziele, findet Opdenhövel. "Wir können erheblich davon profitieren." Was seine Geschlechtskollegen interessieren dürfte: Für Pilates gibt es sogar technische Geräte – von denen der Moderator inzwischen genau weiß, wie man sie einsetzt. Aber kann das die Männerwelt überzeugen?

Pilates für Männer, können sich die Deutschen das vorstellen? stern TV ist von Haustür zu Haustür gezogen, um bei Männern für die Sportart zu werben. Wie stellen sich Familienväter, Mukkimänner oder Rentner bei den Fitnessübungen an? Ob die eingefangenen Szenen die Botschaft des Sportmoderators wirklich rüberbringen? Und wie macht sich Steffen Hallaschka auf der Turnmatte? Das wird Matthias Obdenhövel am Mittwochabend live in der Sendung überprüfen.