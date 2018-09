Immer wieder kommt es vor, dass Polizei, Sicherheits- und Hilfskräfte Opfer unvermittelter Angriffe werden. Am Wochenende passierte es erneut in Essen, als Beamte die "Buddy Bar" überprüften. Sie wollten lediglich sehen, ob sich in der Shisha-Bar Minderjährige aufhalten. Als ein Angreifer plötzlich eine Polizistin (26) attackierte, fiel sie vor der Bar zu Boden. Er hatte ihr die Beine weggerissen, wie ein Handyvideo zeigt. Es folgten Tritte in den Unterleib. Kollegen, die der Polizistin zur Hilfe eilten, wurden von mehreren libanesisch-stämmigen Personen erst beleidigt, dann geschlagen, getreten und gewürgt. Mithilfe von Passanten schafften es die Beamten, einen 17-jährigen Angreifer festzunehmen – der Rest der Gruppe floh.

Die Polizistin erlitt Prellungen und Würgemale am Hals und musste im Krankenhaus behandelt werden, vorerst ist sie dienstunfähig. Die Polizei sucht nun weitere Augenzeugen, Passanten oder Gäste der "Buddy Bar" in Essen, die Aussagen zu dem Vorfall am Freitagabend machen oder mit Aufnahmen helfen können.

Welchen tätlichen Angriffen und Attacken sich die Beamten tagtäglich gegenübersehen und was die Gründe für die mangelnde Achtung vor den Sicherheitskräften sein könnten, wird Steffen Hallaschka heute Abend mit dem Polizeipräsidenten von Essen Frank Richter besprechen.